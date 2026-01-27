Slušaj vest

Pripremila: Bai Ju

(KMG) - Kina će nastaviti da unapređuje otvaranje na visokom nivou, smatrajući sebe kao ne samo svetska fabrika, nego i svetsko tržište, rekao je visoki zvaničnik na konferenciji za štampu koji je održala kancelarija za informacije pri Državnom savetu.

Na brifingu su zvaničnici Ministarstva trgovine govorili o pokazateljima razvoja trgovine u 2025.godini i smernicama politike, napominjući da će veliko domaće tržište zemlje pružiti veće mogućnosti globalnim robama i uslugama, dok će njegov visokokvalitetni razvoj nastaviti da daje zamah globalnoj ekonomiji.

U 2025.godini potrošnja je doprinela ekonomskom rastu Kine za 52%, što je povećanje od pet procentnih poena u odnosu na prethodnu godinu. Zahvaljujući merama kao što su proširenje programa trgovine potrošačkim proizvodima, prodaja osnovnih proizvoda, uključujući automobile, kućne aparate i mobilne telefone, dostigla je 2,61 biliona juana. Maloprodajna prodaja usluga porasla je za 5,5 odsto tokom godine. Spoljna trgovina pokazala je visoku održivost: ukupan uvoz i izvoz robe dostigao je rekordnih 45,47 biliona juana, što je povećanje od 3,8% u odnosu na prethodnu godinu. Vitalnost privatnih preduzeća je nastavila da se jača, njihov udeo je porastao na 57,3%. Bilateralne investicije takođe su rezultirale boljim kvalitetom i efikasnošću, jer je stvoreno više od 70.000 novih preduzeća sa stranim ulaganjima, što je povećanje od 19,1 odsto, a visokotehnološke industrije činile su 32,3 odsto ukupnih stranih investicija. Obim kineskih direktnih nefinansijskih investicija dostigao je 1 bilion juana, a ekonomska i trgovinska saradnja "Pojas i put" postigla je značajan napredak.

Vang Džihua, izvršni direktor Odeljenja za spoljnu trgovinu Ministarstva trgovine, rekao je da će se Kina fokusirati na promociju inovacija u trgovini i uravnotežen razvoj u 2026.godini.

Ključni prioriteti uključuju ubrzanje razvoja trgovine uslugama, poboljšanje sistema upravljanja negativnim listama za prekograničnu trgovinu uslugama i kontinuirano povećanje otvorenosti u sektoru usluga.

Kina će uspostaviti demonstraciona područja za inovativni razvoj trgovine uslugama, proširiti izvoz konkurentnih usluga proizvođača i olakšati kombinovanje trgovine uslugama u klastere u oblastima kao što su intelektualna svojina i ljudski resursi.