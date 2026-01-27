TRAMP NAKON DVA SATA S "ICE BARBIKOM" DONEO ODLUKU Iz Mineapolisa povlači federalne agente i komesara Bovina koji je razbuktao situaciju nakon ubistva Pretija
Američki savezni agenti raspoređeni u Mineapolisu počeće danas da napuštaju grad, potvrdila je gradska vlada, dok predsednik SAD Donald Tramp nastoji da smiri talas negodovanja zbog ubistva demonstranta, preneli su tamošnji mediji.
Američki predsednik je pod sve većim pritiskom članova Kongresa unutar sopstvene Republikanske partije da pokrene punu istragu o pucnjavi u kojoj su agenti Službe za imigraciju i carinu (ICE) prethodnog vikenda ubili 37-godišnjeg Aleksa Pretija u Mineapolisu.
Agenti koje je Tramp rasporedio za borbu protiv imigracije u ovom gradu u Minesoti počeće da odlaze već danas, najavio je gradonačelnik, demokrata Džejkob Frej.
"Nastaviću da se borim da i ostali (agenti) koji su uključeni u ovu operaciju odu", napisao je Frej na društvenoj mreži X.
Tramp je kasno sinoć rekao da je imao "vrlo dobar" razgovor sa gradonačelnikom Mineapolisa i sa guvernerom Minesote, demokratom Timom Volcom.
BBC navodi da komesar granične patrole Gregori Bovino i neki od njegovih agenata odlaze, a Tramp šalje Toma Homana, glavnog čoveka Bele kuće za granice, u Mineapolis da preuzme terenske operacije nakon ubistva Pretija u subotu i eskalacije tenzija.
Bovino je bio glavno lice operacije u Mineapolisu i dodatno je razbuktao situaciju nakon pucnjave, tvrdeći da je Preti, koji je snimao agente, nameravao da "masakrira" federalne službenike.
Ministarstvo za unutrašnju bezbednost (DHS) saopštilo je da su agenti pucali u samoodbrani nakon što je Preti, za koga kažu da je imao pištolj, odoleo njihovim pokušajima da ga razoružaju.
Američki mediji su objavili da je Tramp sinoć imao skoro dvočasovni sastanak u Ovalnom kabinetu sa ministarkom za unutrašnju bezbednost Kristi Noem, poznatijom kao "ICE Barbika", kao i njenim najbližim saradnikom Korijem Levandovskim.
Sastanak je navodno inicirala sama Noem, a bili su prisutni i ključni ljudi iz Trampovog užeg kruga - šefica kabineta Suzi Vajls, portparolka Bele kuće Kerolajn Livit i direktor komunikacija Stiven Čeung.
Stiven Miler, dugogodišnji Trampov savetnik koji se zalaže za tvrdokornu imigracionu politiku administracije, bio je upadljivo odsutan sa sastanka.
