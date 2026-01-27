Slušaj vest

Kobnog dana Mario je krenuo da se nađe sa dvojicom dečaka, ne sluteći da će ga ubiti zbog ljubomore. Prema podacima iz istrage, osumnjičeni su mesec dana planirali zločin, ljubomorni zbog činjenice da Mario ima više nego oni.

Prošlog ponedeljka u kasnim poslepodnevnim satima dvojica dečaka su Marija pozvali da dođe u kuću mlađeg tinejdžera da "vidi kvad koji mu je poslao otac iz inostranstva". Kada je Mario stigao na odredište dečaci su ga napali sekirama i nožem, zadavši mu smrtonosne povrede. Nakon toga su pozvali još jednog 15-godišnjaka, koji im je pomogao da telo radničkim kolicima odvezu na obližnju njivu.

Telo su potom zapalili i zakopali.

Zločin je otkriven tek nakon nekoliko dana, pošto su dečaci davali oprečne izjave o tome kada su poslednji put videli Marija.

Sigurnosne kamere snimile su kako Mario 19. januara svojim trotinetom odlazi ka domu mlađeg dečaka i od tad mu se gubi svaki trag.

Nakon otkrića zločina, policija je privela trojicu dečaka, koji su tokom saslušanja priznali sve. Za dvojicu starijih određen je pritvor do 30 dana, a najmlađi je pušten na slobodu jer zbog godina ne može krivično da odgovara.

Prema pisanju lokalnih medija, nakon što je ispitan na psihijatrijskom odeljenju, dečak je prebačen u babinu i dedinu kuću, koja se nalazi u selu udaljenom oko 30 kilometara od srpske granice.

Meštani su ubrzo saznali da se dečak tu krije, pa su hteli da ga linčuju. Majka je u poslednji tren dečaka uspela da izvuče iz kuće i vrati ga u bolnicu gde je pod stalnom policijskom zaštitom.

Kuću babe i dede, gde je dečak boravio najmanje jedan dan, čuva i Žandarmerija. Obezbeđenje je postavljeno nakon što je u nedelju više od 200 meštana sela krenulo ka kući, sa namerom da pronađu dečaka. Situacija je pretila da eskalira, ali su baba i deda, pošto je dečak odveden na sigurno, pustila građane da uđu unutra i pretraže sve prostorije da bi se uverili da više nije kod njih.

Žandarmerija je sve vreme bila prisutna ali nije reagovala.

Mediji navode da su se građani penjali i na krov da provere tavan i delove dimnjaka, kako bi se uverili da dečaka nisu sakrili.

Brojni građani Rumunije zahtevaju da se promeni zakon, kako bi i mlađi od 14 godina mogli krivično da odgovaraju. O tom pitanju se već razgovora u Ministarstvu pravde.