Administracija američkog predsednika Donalda Trampa poručila je Ukrajini da su bezbednosne garancije SAD uslovljene pristankom Kijeva na mirovni sporazum koji bi verovatno uključivao ustupanje Rusiji istočnog regiona Donbasa.

To je objavio Fajnenšel tajms (FT), pozivajući se na izjave osam osoba upoznatih sa pregovorima.

Vašington je takođe nagovestio da će obećati Ukrajini više oružja kako bi ojačala vojsku u mirnodopsko vreme ako, kao cenu za mir sa Rusijom, pristane da povuče svoje snage iz delova istočnog regiona koji kontroliše, rekle su dve osobe, navodi Fajnenšel tajms.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se nadao da će već ovog meseca potpisati dokumenta o bezbednosnim garancijama i posleratnom "planu prosperiteta" sa SAD, za koji je ranije objavljeno da je vredan 800 milijardi dolara, što bi Kijevu dalo prednost u budućim pregovorima sa Moskvom.

Međutim, Vašington sada signalizira da američke bezbednosne obaveze zavise od postizanja sporazuma sa Rusijom.

Bolni teritorijalni ustupci

Ukrajinski i evropski zvaničnici opisali su stav SAD kao pokušaj da se Kijev primora na bolne teritorijalne ustupke koje je Moskva zahtevala u bilo kom sporazumu.

SAD još uvek nisu dale konačno odobrenje za bilo koji sporazum, iako je Zelenski rekao da su tekstovi bezbednosnih garancija, o kojima je razgovarao sa predsednikom Donaldom Trampom u Davosu prošle nedelje, već "100% spremni".

Visoki ukrajinski zvaničnik kazao je za FT da je sve nejasnije da li će se SAD obavezati na to.

- Oni odugovlače svaki put kada bi garancije trebalo da budu potpisane - rekao je zvaničnik.

Nakon što su se Tramp i Zelenski sastali u Vašingtonu prošlog meseca, američki zvaničnici su rekli da ponuda američkih bezbednosnih garancija "neće biti zauvek na stolu", bez preciznijeg objašnjenja.

Ukrajina želi potvrdu američkih bezbednosnih garancija pre nego što se odrekne bilo koje teritorije.

- SAD, međutim, veruju da Kijev mora da se odrekne Donbasa da bi okončao rat i ne ulažu velike napore da izvrše pritisak na ruskog lidera Vladimira Putina da odustane od jednog od svojih najhitnijih zahteva - rekli su za FT ljudi upoznati sa dešavanjima.

Rusi ne uspevaju vojno da osvoje Donbas

Za skoro četiri godine ruske snage nisu uspele da u potpunosti osvoje Donbas, iako napreduju uz ogromne žrtve, procenjene na oko 30.000 vojnika mesečno ove godine.

Ana Keli, zamenica portparola Bele kuće, odgovorila je na pitanja o uslovima bezbednosnih garancija i navela da je "to potpuno netačno".

- Jedina uloga SAD u mirovnom procesu je da okupi dve strane kako bi postigle sporazum. Sramotno je što Fajnenšel tajms dozvoljava zlonamernim akterima da anonimno lažu kako bi potkopali mirovni proces, koji je u odličnoj poziciji nakon istorijskog trilateralnog sastanka ovog vikenda u Abu Dabiju - pooručila je Keli.

Osoba upoznata sa stavom Amerike rekla je za FT da Vašington "ne pokušava da nametne nikakve teritorijalne ustupke Ukrajini".

SAD su saopštile da "bezbednosne garancije zavise od toga da se obe strane slože oko mirovnog sporazuma, ali sadržaj tog sporazuma zavisi od Rusije i Ukrajine".

Zelenski je u petak rekao da su on i Tramp "finalizovali" bilateralne bezbednosne garancije SAD i Ukrajine tokom boravka u Davosu.

Sve oči uprte u Abu Dabi

Pitanje teritorije ostalo je nerešeno u trenutku kada je Kijev ušao u prve trilateralne razgovore sa Vašingtonom i Moskvom, održane proteklog vikenda u Abu Dabiju, koji bi trebalo da se nastave u nedelju.

Kancelarija predsednika Zelenskog nije odgovorila na zahtev FT za komentar.

Međutim, visoki zvaničnik u Kijevu rekao je da Amerikanci "koriste garancije... da bi pogurali Ukrajinu" ka ustupcima za koje veruju da mogu dovesti "Rusiju za pregovarački sto".

Zvaničnik je rekao da ključni razlog zašto sporazum o "planu prosperiteta" za Ukrajinu još nije potpisan leži u činjenici da su se Zelenski i Tramp u Davosu složili da dokument treba da se doradi.

Donbas, koji se sastoji od Donjecke i Luganske oblasti, bio je bedem protiv ruskih invazionih snaga od 2014. godine.

Odbrambena linija duga 50 kilometara koja obuhvata gradove Kramatorsk, Slavjansk, Družkivku i Kostjantinivku često se naziva "pojas tvrđava".

Prema anketama urađenim početkom ovog meseca, prepuštanje Donbasa predstavlja crvenu liniju za Zelenskog i većinu Ukrajinaca.

SAD pozivaju Ukrajinu da povuče svoje snage iz regiona Donbasa kako bi se tu stvorila "slobodna ekonomska zona".

Vašington je prvobitno rekao da želi "demilitarizovanu zonu" koja bi bila međunarodno priznata kao ruska teritorija.

Moskva je saopštila da će pristati da rasporedi svoju nacionalnu gardu i policiju u demilitarizovanu zonu umesto oružanih snaga.

Ali, nakon otpora Kijeva i njegovih evropskih partnera, Tramp je na kraju postigao kompromis sa Zelenskim, složivši se da područje mogu da nadgledaju neutralne snage.

Zelenski je počeo da podržava ideju "slobodne ekonomske zone", ali samo ako ona ostane međunarodno priznata i uz uslov da se ukrajinske i ruske snage povlače na jednaku udaljenost od nje.

- Predložene obaveze SAD uključuju zalog da će garancije "odražavati" Član 5 Povelje NATO i obećanje koordinisanog vojnog odgovora u slučaju dugotrajnog (ruskog) napada - rekle su za FT dve osobe upoznate s ovom temom.

Jedan od izvora kazao je ipak da postoji rizik da će one biti previše nejasne da bi zadovoljile Kijev i preširoke za Rusiju.

On je dodao da Kremlj insistira na tome da neće okončati rat osim ako se Ukrajina jednostrano i potpuno ne povuče iz regiona Donbasa.