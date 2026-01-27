Slušaj vest

Severna Koreja je danas lansirala projektil prema moru, saopštila je južnokorejska vojska.

Projektil je ispaljen danas sa istočne obale Severne Koreje, saopštilo je južnokorejsko Ministarstvo odbrane u kratkom izveštaju.

Ministarstvo nije dalo dodatne detalje da li je taj projektil raketa ili neko drugo oružje i koliko je daleko leteo.

Tenzije na Korejskom poluostrvu su se pojačale pošto je nedavno Severna Koreja zapretila odmazdom optužujući južnog suseda da lansira dronove za nadzor preko granice.

Južnokorejska vlada je negirala da koristi bilo kakve dronove i počela je da istražuje da li su ih poslali civili.

Kim Džong Un Foto: KCNA/KCNA

Severna Koreja je nedavno saopštila da je sprovela probne letove hipersoničnih raketa.

Vođa Kim Džong Un je posmatrao lansiranja raketa i naglasio potrebu za jačanjem odvraćanja zemlje od nuklearnog rata, javili su državni mediji Severne Koreje.

Severnokorejski vođa Kim Džong Un prisustvovao testiranju hipersoničnih raketa Foto: 朝鮮通信社/KCNA via KNS, KCNA/KCNA

Lansiranje projektila dogodilo se neposredno pre održavanja kongresa Radničke partije, vladajuće stranke Severne Koreje koji je trebalo da utvrdi nove političke i ekonomske prioritete.

To će biti prvi kongres u poslednjih pet godina.

(Kurir.rs/Beta-AP)

