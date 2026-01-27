Slušaj vest

Više od hiljadu ljudi je hitno evakuisano zbog klizišta koje je bukvalno "odnelo" zemlju ispod njihovih domova.

Šokantni snimci iz vazduha prikazuju grad kako se nesigurno klati na ivici ponora, dok duboke pukotine seku okolna polja i infrastrukturu. Uprkos ogromnim klizištima, nisu prijavljeni žrtve ili povređeni.

Vlada premijerke Đorđe Meloni je brzo reagovala proglašenjem vanrednog stanja za pogođene južne regione. Odmah je izdvojeno 100 miliona evra za prvu pomoć i rešavanje najhitnijih potreba na terenu, ali ovo je samo početak dugog i skupog procesa obnove.

Regionalni predsednik Sicilije, Renato Skifani, upozorio je da bi konačni račun samo na tom ostrvu mogao da premaši 1,4 milijarde evra, jer je šteta na putevima i stambenim objektima ogromna.

Stručnjaci su zabrinuti zbog stabilnosti terena u Nišemiju, jer bi svaka dalja obilna padavina mogla ponovo da aktivira klizište i ugrozi istorijski centar grada, koji sada bukvalno visi nad provalijom.

Sardinija je takođe teško pogođena. Benijamino Garau, gradonačelnik Kapotere na jugu ostrva, rekao je da se more pomerilo oko stotinu metara u unutrašnjost.

U Kalabriji, regionalna vlada je saopštila da je oluja izazvala veliku štetu poljoprivrednim preduzećima, sa ozbiljnim posledicama po ruralnu ekonomiju.

Meštani su rekli da su upozorenja civilne zaštite ubedila ljude da ostanu kod kuće, sprečavajući smrtne slučajeve ili teške povrede.