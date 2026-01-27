Slušaj vest

Sjedinjene Američke Države mogle bi da izmene svoj višedecenijski sporazum o Severnoameričkoj vazdušno-kosmičkoj odbrambenoj komandi (NORAD) sa Kanadom ukoliko kanadska vlada odustane od kupovine 88 borbenih aviona F-35 kompanije Lokid Martin, upozorio je američki ambasador u Kanadi.

U najnovijoj razmeni poruka između SAD i Kanade povodom tog ugovora, ambasador Pit Hukstra upozorio je da bi, ukoliko Kanada kupi manji broj borbenih aviona, Sjedinjene Države "popunile te bezbednosne praznine".

To bi moglo da znači da bi SAD morale da kupe više borbenih aviona F-35 za sopstvene potrebe i da ih češće koriste za intervencije u kanadskom vazdušnom prostoru.

Prema važećim odredbama NORAD, Sjedinjene Države i Kanada mogu da deluju u vazdušnom prostoru one druge radi praćenja ili presretanja pretnji. Međutim, Hukstra je nagovestio da bi američko delovanje išlo i dalje ukoliko bi se ugovor o borbenim avionima promenio, što bi zahtevalo nove uslove u sporazumu koji potiče iz doba Hladnog rata.

"NORAD bi morao da bude izmenjen", rekao je Hukstra za kanadski Si-Bi-Si njuz.

Hukstrine izjave dolaze nekoliko meseci nakon što je kanadska vlada saopštila da preispituje uslove ugovora o borbenim avionima, nakon što je ustanovljeno da je program znatno skuplji nego što je prvobitno planirano.

Kanada je 2022. godine pristala da kupi 88 naprednih borbenih aviona F-35A od kompanije Lokid Martin, pri čemu se u početku obavezala da finansira 16 isporučivih aviona.

Međutim, program se ubrzo suočio sa problemima. Ne samo da je proizvodnja aviona trajala duže nego što je bilo predviđeno, već je i početna revizija ugovora iz 2025. godine pokazala da su troškovi porasli na 27,7 milijardi dolara, u odnosu na prvobitno procenjenih 19 milijardi.

Uz rastuće tenzije između SAD i Kanade zbog pretnji Donalda Trampa uvođenjem carina, kanadski premijer Mark Karni pozvao je na preispitivanje ugovora.

Kanada se okreće švedskom Sabu?

Sada se, prema navodima, kanadski zvaničnici okreću i drugim zemljama kao potencijalnim dobavljačima borbenih aviona, uključujući Sab, švedsku vazduhoplovnu i odbrambenu kompaniju koja proizvodi borbeni avion JAS 39 Gripen E. Sab je ponudio da proizvodi avione u Kanadi, čime bi se otvorilo 12.600 radnih mesta.

"Vlada je zainteresovana za sve velike projekte koji ne samo da mogu da zaštite bezbednost i suverenitet Kanade, već i da otvore radna mesta širom zemlje", izjavila je za Si-Bi-Si njuz ministarka industrije Melani Žoli.

„Svakako ne možemo da kontrolišemo predsednika Trampa, ali… možemo da kontrolišemo naša ulaganja u odbranu, kome dodeljujemo ugovore i kako na kraju stvaramo radna mesta u Kanadi. Na to ćemo se i fokusirati.“

Međutim, Hukstra je upozorio da bi, čak i ako Kanada odluči da kupi avione Gripen E kompanije Sab, Sjedinjene Države morale ponovo da razmotre način saradnje sa severnim susedom u oblasti bezbednosti.

„Ako odluče da idu sa inferiornijim proizvodom koji nije toliko zamenjiv i interoperabilan kao F-35, to menja naše odbrambene sposobnosti“, rekao je Hukstra.