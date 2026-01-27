Slušaj vest

Četiri osobe su uhapšene nakon što su vlasti presrele narko-podmornicu koja je išla ka Evropi. Portugalska policija izvršila je rekordnu zaplenu gotovo devet tona kokaina, nakon što je kod Azorskih ostrva presrela takozvanu "narko-podmornicu" koja je prevozila, kako se veruje, najveću pošiljku droge ikada pronađenu na jednom polupodvodnom plovilu koje je plovilo ka Evropi.

Međunarodna akcija portugalskih i savezničkih snaga

Portugalska policija saopštila je da je zaplena izvršena u okviru nedavne zajedničke operacije sa mornaricom i ratnim vazduhoplovstvom Portugala, uz koordinaciju sa američkom Agencijom za borbu protiv droga (DEA) i britanskom Nacionalnom agencijom za kriminal (NCA).

Plovilo potonulo, deo tereta izgubljen u Atlantiku

Presretnuto plovilo je na kraju potonulo, odnoseći sa sobom 35 paketa kokaina na dno Atlantskog okeana. Četvorica muškaraca na brodu - trojica Kolumbijaca i jedan Venecuelanac su uhapšeni.

Skoro devet tona kokaina i izuzetno teški uslovi presretanja

- Plovilo, koje je stiglo iz Latinske Amerike i kojim su upravljala četiri strana državljanina, prevozilo je ukupno 300 paketa kokaina - navela je portugalska policija u saopštenju.

- Presretanje polupodvodnog plovila izvršeno je na otvorenom moru, oko 230 nautičkih milja od Azorskih ostrva, u izuzetno teškim i opasnim uslovima zbog nepovoljnih vremenskih prilika.

Najveća zaplena kokaina u istoriji Portugala

Portparol policije rekao je za agenciju Frans pres da je reč o "najvećoj zapleni kokaina ikada u Portugalu". Prema navodima portugalskih medija, zaplenjena droga mogla bi da vredi i do 600 miliona evra.

Raniji slučajevi "narko-podmornica" u evropskim vodama

U martu prošle godine, portugalska policija je kod Azora presrela još jedno polupodvodno plovilo koje je prevozilo skoro 6,5 tona kokaina za Evropu. Iako se ovakva plovila redovno koriste u Kolumbiji i drugim delovima Južne i Centralne Amerike još od osamdesetih godina, u evropskim vodama nisu primećena sve do 2006. godine, kada je napuštena podmornica pronađena u estuaru u severozapadnoj španskoj pokrajini Galiciji.

Prva potpuno natovarena "narko-podmornica" u evropskim vodama pronađena je 2019. godine u jednom zalivu u Galiciji, gde je bila potopljena zajedno sa teretom od tri tone kokaina.

1/8 Vidi galeriju Portugalska obalska straža zaplenila je 9 tona kokaina na Atlantiku. Ovo je najveća zaplena kokaina u istoriji zemlje. Uhapšena su trojica Kolumbijaca i jedan građanin Venecuele. Foto: Printscreen/The Guardian

Nove zaplene u Španiji

Pre četiri meseca, španska policija zaplenila je 3,6 tona kokaina koji je "narko-podmornicom" dopremljen u Galiciju.

Pad cena kokaina menja taktiku krijumčara

U intervjuu za Gardjian prošlog meseca, šef centralne brigade za narkotike španske nacionalne policije rekao je da pad cena kokaina navodi kriminalne grupe da ponovo koriste polupodvodna plovila, koja su ranije potapali nakon jednosmernog putovanja iz Južne Amerike.

- Cena robe je zaista, zaista niska, pa su organizacije logično promenile strategiju - rekao je Alberto Morales.

- Umesto da ih potapaju, sada istovare drogu i postave platforme za dopunu goriva na moru, kako bi polupodvodna plovila mogla da se vrate u zemlje iz kojih su došla i obave što više putovanja.

Razbijena ogromna mreža krijumčarenja u Španiji

Španska policija je u ponedeljak saopštila da je razbila ogromnu i veoma sofisticiranu mrežu za krijumčarenje kokaina, koja je koristila snažne glisere i baze na otvorenom Atlantiku kako bi tokom protekle godine u Evropu dopremila više od 57 tona droge.

Jednogodišnja istraga, koju je predvodila Nacionalna policija, rezultirala je sa 105 hapšenja, zaplenom 10,4 tone kokaina i oduzimanjem 30 plovila.

1/7 Vidi galeriju Narko podmornica Foto: Po3 Hunter Schnabel/U.S. Coast / Zuma Press / Profimedia, Lalo R. Villar / AFP / Profimedia, Printscreen/The Guradian

Tajne morske baze i logistika na otvorenom moru

Istražitelji su otkrili da su članovi grupe, smešteni u južnoj Španiji, Portugalu, na Kanarskim ostrvima i u Maroku, koristili noćne uslove i mrak kako bi gliserima isplovljavali i sastajali se sa brodovima za snabdevanje i skladištenje.

Droga je prebacivana na glisere, od kojih su neki dostizali brzinu od 40 čvorova, a zatim transportovana do kopna u Španiji i na Kanarskim ostrvima.

- Stvorili su prave vodene platforme na kojima su vozači boravili na moru više od mesec dana, izvodeći više uzastopnih operacija - navodi se u saopštenju policije.

Ogromna logistika i kupovina ćutanja

- Imali su sopstvene skladišne kapacitete za gorivo, a dokazi ukazuju na upotrebu više od 100.000 litara goriva. Manja plovila bila su zadužena za snabdevanje benzinom, namirnicama, komunikacionom opremom, pa čak i odećom za kurire koji su pratili drogu od matičnog broda do naše zemlje.