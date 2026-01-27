Slušaj vest

Nemačka se sprema za mogući ruski napad na NATO u roku od dve do tri godine, scenario koji bi zemlju postavio u srce savezničkih vojnih i logističkih napora, izjavio je general-potpukovnik Gerald Funke u intervjuu za britanski list Tajms..

Kao načelnik Komande za podršku Bundesvera, general Funke je opisao najgori mogući scenario u kojem bi desetine hiljada savezničkih vojnika prolazile kroz nemačke luke i infrastrukturu ka istočnom krilu NATO, dok bi putevi, železnice i energetske mreže bile meta ruskih sabotaža, sajber napada i raketnih udara.

Prema njegovim rečima, jedan od glavnih izazova bio bi upravljanje masovnim prilivom ranjenika, potencijalno do hiljadu dnevno, što bi moglo da preoptereti i kapacitet vojnih bolnica, koje imaju samo 1.800 kreveta i kapacitet civilnih bolnica, u kontekstu koji podseća na najgore trenutke pandemije korona virusa.

Nemačka vojska - Bundesver Foto: Shutterstock

Funke je naglasio potrebu da se Nemačka održi kao glavno logističko središte NATO u Evropi, sposobno da funkcioniše uprkos velikim poremećajima.

Prema njegovim rečima, u tom kontekstu, Bundesver može da ponovo aktivira i modernizuje mehanizme nasleđene iz Hladnog rata, uključujući upotrebu civilnih resursa, transporta, logističkih kompanija i osoblja, kao i blisku saradnju sa lokalnim vlastima i privatnim sektorom.

General Funke je istakao zakonska ograničenja u Nemačkoj. Određene vojne mere zahtevaju odobrenje dve trećine parlamenta, što bi moglo da uspori prelazak iz stanja mira u kriznu situaciju.

Prema njegovim rečima, stroga razlika između mira i rata sada je zastarela u uslovima porasta hibridnih pretnji.

