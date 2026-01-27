Slušaj vest

U ruskim napadima poginule su dve osobe na istoku Ukrajine i povređeno više od 20, na jugu zemlje, saopštile su danas lokalne vlasti.

Ruska bomba pogodila je rano jutros grad Slavjanskgde je poginuo bračni par starosti od 45 i 48 godina, saopštilo je tužilaštvo istočne Donjecke oblasti na Telegramu.

- Njihov dvadesetogodišnji sin je povređen - dodalo je tužilaštvo, napominjući da je oštećeno još pet kuća.

Smešten oko 20 kilometara od linije fronta, Slavjansk je redovno meta ruskih snaga.

Na jugu Ukrajine u oblasti Odeselansirano je 50 ruskih dronova, naveo je regionalni guverner Oleg Kiper na društvenim mrežama, preneo je pariski list Mond (Le Monde) na svom sajtu.