UTAPANJE
TRAGEDIJA KOD MUSKATA: Francuski turisti se udavili u Omanu
Troje francuskih turista udavilo se u Omanu nakon što se brod u kojem su se nalazili prevrnuo u vodama kod glavnog grada Muskata, saopštila je danas policija.
Policija je saopštila da je brod prevozio 25 turista iz Francuske, kao i turističkog vodiča i kapetana broda, kada se prevrnuo u Omanskom zalivu.
Njih troje je nastradalo, a dvoje je zadobilo lakše povrede.
Policija je u kratkom saopštenju navela da je istraga još uvek u toku kako bi se utvrdile okolnosti incidenta.
Oman, na istočnoj ivici Arapskog poluostrva, privlači turiste iz celog sveta zbog ronjenja i prirodnih lepota, iako je nacija i dalje u senci Dubaija, prepunog nebodera, u susednim Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
(Kurir.rs/Beta)
