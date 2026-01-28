Slušaj vest

Troje francuskih turista udavilo se u Omanu nakon što se brod u kojem su se nalazili prevrnuo u vodama kod glavnog grada Muskata, saopštila je danas policija.

Policija je saopštila da je brod prevozio 25 turista iz Francuske, kao i turističkog vodiča i kapetana broda, kada se prevrnuo u Omanskom zalivu.

Njih troje je nastradalo, a dvoje je zadobilo lakše povrede.

Policija je u kratkom saopštenju navela da je istraga još uvek u toku kako bi se utvrdile okolnosti incidenta.

Oman, na istočnoj ivici Arapskog poluostrva, privlači turiste iz celog sveta zbog ronjenja i prirodnih lepota, iako je nacija i dalje u senci Dubaija, prepunog nebodera, u susednim Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

(Kurir.rs/Beta)

Ne propustitePlanetaSMRT ČETVOROČLANE PORODICE U TURSKOJ: Policija naredila da se uhapse vlasnik hotela i radnik
PlanetaJOŠ JEDAN TURISTA UMRO U ISTANBULU! S ova dva simptoma završio u bolnici, dve sestre HITNO hospitalizovane!
profimedia-1014023532.jpg
PlanetaAMERIKA I FRANCUSKA UPOZORILE ŠARU ZBOG POSTUPAKA PREMA KURDIMA! Sirija produžila primirje sa SDF-om na 15 dana, za to vreme obe strane gomilaju trupe (VIDEO)
Kurdi, Sirija
PlanetaRUSKA ELITA SE PROVODI NA ŽURKAMA U ALPIMA! Na skupim zabavama i Putinovo kumče, a vojnici ginu na frontu, opasno BAHAĆENJE u Francuskoj! (FOTO/VIDEO)
ruska elita.jpg