Ukrajinska vojska je zarobila trojicu ruskih vojnika pomoću zemaljskog robotizovanog sistema.

O tome je izvestio volonter, društveni aktivista i savetnik ministra odbrane za korišćenje bespilotnih letelica, Sergej Sternenko.

Na mrežama se navodi da se incident dogodio na pravcu Zaporožja. Ukrajinske snage su napale rusku grupu pomoću FPV dronova i upravljale procesom preko bespilotnih letelica. Jedan od ruskih vojnika je, verovatno, ranjen.

Snage odbrane nisu prvi put koristile zemaljske robotizovane komplekse na liniji fronta, ne samo za logističke zadatke.

Radi se o uređaju koji se kreće po tlu - nije vazdušni dron ili podvodni robot, već je fizički prisutan na zemlji.