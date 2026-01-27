Stravična scena iz Kine, jedva su je spasili

Na jezivim snimcima vidi se kako je odvode posle napada, dok joj krv teče niz lice.

Napad se dogodio u okrugu Fujun, na severu Kine, nedaleko od granice sa Mongolijom.

Skijašica, odevena u ljubičasti kombinezon, primetila je veliku divlju zver i prišla joj je na razdaljinu od oko 3 metra kako bi je fotografisala.

Međutim, snežni leopard je u tom trenutku skočio na nju. Instruktor je oterao životinju mašući štapovima, a žrtvu je od ozbiljnijih povreda spasila skijačka kaciga.

Kako se navodi, ona je prebačena u bolnicu nakon napada i u stabilnom je stanju.

Kineske vlasti su nedavno izdale upozorenje, nakon što je učestalo prijavljivanje prisustva snežnih leoparda u tom području.

- Snežni leopardi su veliki predatori sa jakim agresivnim tendencijama - navodi se u upozorenju.

- Kada prolazite kroz ovo područje, molimo vas da se krećete brzo i ne zadržavate se. Ne izlazite iz vozila niti se približavate da biste fotografisali i nikada ne šetajte sami u okolnom području.

Snežni leopard Foto: Martin Wagner / imago stock&people / Profimedia

U Kini živi oko 60% svetske populacije divljih snežnih leoparda, iako se veruje da je širom sveta ostalo samo 4.000 do 6.500 ovih stvorenja, prema podacima Fondacije za snežne leoparde.