Poljski premijer Donald Tusk izjavio je danas da 44 milijarde evra, koje je juče Evropska komisija odobila Poljskoj iz evropskog programa SAFE za nabavke oružja, iznosi više nego celi budžet za odbranu Španije ili Italije i da će 80 odsto tog novca završiti u poljskoj vojnoj industriji.

"Program SAFE je na izvestan način projektovala i inicirala Poljska i od prvog dana naše vlade činimo sve da pitanje odbrane granice Istočne Evrope, istočne granice NATO, naše istočne granice bude pitanje važno ne samo za poljske vojnike, već da bude veliki zadatak za celu Evropu", kazao je Tusk pred današnju sednicu vlade.

Poljski premijer kazao je da je Poljska i vlastitim snagama uspela da zaštiti granicu sa Rusijom i Belorusijom tako da bude najbolje čuvana spoljašnja granica u Evropi.

"SAFE je epohalni projekt, to je više od celog odbrambenog budžeta Španije ili Italije. Od 44 milijarde evra koje organizuje Evropska unija 80 odsto sredstava će na ovaj ili onaj način ići direktno u preduzeća, poljsku vojnu industriju, privatnim i državnim subjektima i biće neposredno ulaganje u poljsku privrednu", kazao je Tusk.

Među oko 130 pojedinačnih projekta koje je Poljskoj odobrila EU kroz program SAFE, Tusk pomenuo je danas nabavku aviona cisterni za dopunu goriva tokom leta, proizvodnju borbenih vozila i ulaganje u sistem savremenih dronova koji se mogu prilagoditi i budućim izazovima i pretnjama.

Program SAFE sa ukupnim budžetom od 150 milijardi evra preko pozajmica sa povoljnim kamatama finansijski pomaže zemljama članicama nabavku oružja i proizvodnju u evropskim zemljama a Poljska je njegov najveći korisnik.