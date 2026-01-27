Slušaj vest

Vlasnici švajcarskog bara smrti, par Moreti, suočavaju se sa zatvorskim kaznama zbog požara u kojem je tokom dočeka Nove godine poginulo 40 ljudi.

Oni su odlučno su za tragediju okrivili svoje osoblje, tvrdeći da su zaposleni izazvali vatru i blokirali izlaz za evakuaciju, piše Dejli mejl.

Žak Moreti (49) i njegova supruga Džesika Moreti (40)nalaze se pod sudskim nadzorom nakon požara koji je izbio 1. januara tokom novogodišnje proslave u baru "Le Constellation", u skijaškom centru Kran-Montana.

Francuski državljani su pod stalnim ispitivanjem tužilaca, a procureli zapisi iz istrage ukazuju da su tokom saslušanja ponavljali: "Nismo mi, nego drugi", prenosi list "Le Parisien".

Žak i Džesika Moreti Foto: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Krivica svaljena na nastradalu konobaricu

Tokom 20 sati ispitivanja pred trojicom tužilaca, odbrana bračnog para Moreti pokušala je da okrivi konobaricu Sijan Panin (24), koja je stradala u požaru. Oni tvrde da se ona popela na ramena kolege i mahala sa dve boce šampanjca u kojima su bile zapaljene prskalice.

"To je bio Sijanin šou"

Sijan Panin je nosila zaštitnu kacigu i prema tvrdnjama vlasnika, nije primetila da su pirotehnička sredstva zapalila plafon podruma, koji je bio prekriven lako zapaljivom penom.

. To je bio Sijanin šou. Nisam joj to zabranio. Nisam je upozorio na bezbednosna pravila. Nismo videli opasnost. Ona je volela to da radi, volela je da bude deo šoua - rekao je Žak Moreti istražiteljima.

Nastradala konobarica Sijan Panin Foto: Drustvene Mreže

Svedočenje Džesike Moreti

Džesika Moreti je tokom saslušanja 20. januara izjavila:

- Sijan je volela da nosi te boce, radila je to svojevoljno. Da sam pomislila da postoji i najmanji rizik, zabranila bih to. Za deset godina rada nikada nisam mislila da može biti opasno.

Porodica žrtve negira navode vlasnika

Porodica Sijan Panin, takođe francuski državljani, oštro je demantovala tvrdnje Moretijevih, uz podršku svedoka koji su preživeli požar.

Oni tvrde da je upravo Džesika Moreti, kao menadžerka te večeri, poslala Sijan sa bocama i ohrabrila je da izvede taj šou, koristeći kacigu koju je obezbedila kompanija proizvođač šampanjca "Dom Perinjon".

Bez obuke za požare, nejasna uputstva

Govoreći o protivpožarnoj zaštiti, Žak Moreti je rekao da formalna obuka nije postojala.

- Zaposlenima je rečeno šta da rade u slučaju požara tokom obilaska objekta: da evakuišu goste, dignu uzbunu i pozovu vatrogasce. Ako imaju vremena, da koriste aparate za gašenje požara.

Na navode da jedan zaposleni nije znao gde se nalaze aparati, Moreti je odgovorio:

- Možda sam zaboravio da mu to kažem. Kasnije bi to bilo preneto. Možda sam zaboravio.

Zaključana vrata za evakuaciju

Moretijevi su krivicu svalili i na neimenovanog člana osoblja koji je navodno zaključao izlazna vrata u podrumu. Sijan Panin pronađena je iza tih vrata, teško povređena od udisanja dima, nakon što su vrata na kraju nasilno otvorena.

Žak Moreti je rekao da su nakon tragedije saznali da je jedan zaposleni, koji je donosio led, "iz nepoznatog razloga zatvorio vrata".

Zaposleni negira optužbe

Moreti je tvrdio da je tom zaposlenom poslao poruku:

- Ne treba da bežiš, treba da ostaneš i preuzmeš odgovornost.

Međutim, kada ga je kontaktirao Le Parisien, zaposleni je oštro negirao krivicu, rekavši:

- Nisam zatvorio vrata koja su već bila zaključana.

Zapaljiva pena i sporni propusti

Govoreći o zapaljivoj peni postavljenoj tokom renoviranja 2015. godine, Žak Moreti je rekao da su je "odobrilI komandir i kapetan vatrogasne službe".

Snimak bekstva sa kasom

Navodno postoji snimak na kojem se vidi kako Džesika Moreti beži iz zapaljenog bara noseći kasu, ignorišući povređene.

- Prihvatam sve što se govori o nama, čak i ako je netačno. To je ništa u poređenju sa onim kroz šta prolaze porodice žrtava - rekal je Džesika Moreti.

Maloletnici u baru

Na pitanje o prisustvu izuzetno mladih osoba u baru, (među poginulima je bio i četrnaestogodišnji dečak), Džesika Moreti je rekla:

- Nismo bezgrešni. Možda su postojale lažne lične karte. Možda su neki ušli tokom haosa dok je obezbeđenje bilo zauzeto.

Optužbe i sudski postupak

Bračni par Moreti suočava se sa optužbama za ubistvo iz nehata, nanošenje povreda iz nehata i izazivanje požara iz nehata, u vezi sa smrću 40 ljudi i teškim povredama još 116 osoba.

Iako švajcarske vlasti smatraju da postoji rizik od bekstva, dozvoljeno im je da ostanu kod kuće sa decom, uz elektronski nadzor, oduzete pasoše i obavezu javljanja policiji na svaka tri dana.