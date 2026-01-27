Slušaj vest

Predsednik Češke Petr Pavel optužio je danas češkog ministra spoljnih poslova Petra Macinku da ga ucenjuje da imenuje kontroverznog političara Filipa Tureka, poznatog po skandalima, za ministra u novoj češkoj vladi pošto je Macinka počeo Pavelovom savetniku da šalje noću SMS u kojima preti da Pavela čekaju neviđeni problemi sa vladom.

"Mislim da bi to trebalo da zna. Može da bude miran ako ja dobijem Tureka u Ministarstvu životne sredine. Ako ne, spaliću mostove na takav način da će to ući u udžbenike politikologije kao ekstremni slučaj kohabitacije. Shvatam da predsednik ne dopušta da ga ucenjuju, ali politika je kompromis. Ili će biti moguće sve ili ništa", napisao je Macinka, lider najmanjeg partnera u vladi, "Motoristi sebi" predsednikovom savetniku.

Predsednik Pavel je danas sazvao hitnu konferenciju za novinare, preteće noćne SMS-ove od šefa diplomatije objavio u celosti i poručio da je to pokušaj Macinke da ga uceni što je u demokratiji apsolutno neprihvatljivo.

"Ako nema podršku (premijera) Andreja Babiša, a ja verujem da nema, onda je to ilustracija samovoljnog i naprosto neodgovornog postupanja partije Motoristi sebi koje ne zanimaju interesi Češke i njenih građana već samo vlastita ambicija da se od kontroverzne ličnosti napravi ministar i to po svaku cenu", kazao je danas Pavel.

Češki predsednik objavio je poruke zato što smatra da građani treba da znaju kako političari za koje su glasali prete i ucenjuju šefa države, dodao da kod njega zastrašivanje ne prolazi i da je stvar prijavio službama bezbednosti i pravnicima da provere da li je šef diplomatije izvršio krivično delo ucene.

Šef diplomatije napisao je predsednikovom savetniku takođe da je možda mogao da ubedi radikalne nacionaliste u vladi da se Ukrajini pošalju četiri aviona L 159 češke vojske za zaštitu od dronova da je Pavel imenovao Tureka za ministra.

Filip Turek je kontroverzni influenser, jedno vreme poslanik u Evropskom parlamentu, počasni predsednik stranke konzervativnih evroskeptika 'Motoristi sebi' koji im je doneo nužne glasove da uopšte pređu izborni prag i uđu u parlament.

Stranka je prvo predložila da u novoj vladi premijera Babiša posle izbora 3. i 4. oktobra bude ministar spoljnih poslova, a kada je Pavel odbio da ga imenuje, onda su pokušali da li će proći da Tureku promene resor.

Predsednik Pavel odbija da imenuje Tureka jer je poznat po skandalima - rasističkim i ksenofobnim komentarima na društvenim mrežama, uz više slika gde diže ruku u nacistički pozdrav 'zig hajl', pretnjama zaposlenom u saudijskoj ambasadi kome je ostavio metak na kolima u garaži i nepoštovanju zakona, recimo brzoj vožnji od više od 250 kilometara na sat ili crnoj gradnji i da takav čovek ne zaslužuje da bude ministar.

Premijer Babiš predložio je Tureka jer su pravo da imenuju kandidate za ta dva resora imali 'Motoristi sebi', ali više ne želi da se kako je rekao ove sedmice zamajava slučajem Turek, za koga je izmišljena nova funkcija opunomoćenika vlade za Grin dil.

Macinka je i pre ovih poruka javno počeo da preti da je možda došlo vreme da se predsedniku smanji budžet tako da "se vrati ulozi da samo polaže vence" ili da na druge načine ometa Petru Pavelu obavljanje predsedničke funkcije u inostranstvu.