Danas će se eksperti sastati kako bi utvrdili koliko se čovečanstvo približilo globalnoj katastrofi. Trenutno sat pokazuje 89 sekundi do ponoći - najkraći interval u istoriji postojanja simbola.

Ovo je saopštila grupa naučnika iz "Bulletin of the Atomic Scientists", koja je odgovorna za postavljanje vremena na Satu Sudnjeg dana, piše izdanje LAD Bible.

Sat Sudnjeg dana je simbolični indikator koliko je čovečanstvo blizu samouništenja usled nuklearnog rata, klimatskih promena ili drugih globalnih pretnji. Prvi put je napravljen 1947. godine od strane umetnice Martil Langsdorf za časopis "Bulletin of the Atomic Scientists" i od tada se redovno ažurira.

Trenutno su eksperti postavili vreme na 89 sekundi do ponoći, što je rekordno blizu od kako postoji sat. Prošle godine su ga pomerili za jednu sekundu unapred, pozivajući se na „očigledne znakove opasnosti“ i nepreduzimanje neophodnih mera za promenu kursa.

„Nadamo se da će svetski lideri shvatiti egzistencijalne pretnje i preduzeti odlučne mere za smanjenje opasnosti od nuklearnog rata, klimatskih katastrofa i potencijalnog zloupotrebljavanja bioloških nauka i novih tehnologija. Čak i jedna sekunda unapred znači ekstremnu opasnost i signalizuje da svako odlaganje povećava verovatnoću globalne katastrofe“, navodi se u izjavi.

Sat uzima u obzir ne samo nuklearnu pretnju, već i klimatske promene, razvoj novih tehnologija i potencijalnu zloupotrebu bioloških naučnih dostignuća. U prošlosti je pokazivao i optimistične trendove (1991. godine, nakon završetka Hladnog rata, sat je pokazivao 17 minuta do ponoći), ali i periode povećane opasnosti (na primer, 2 minuta do ponoći 1953. godine nakon testiranja vodene bombe).

Ako Sat Sudnjeg dana ikada dostigne ponoć, to bi simbolizovalo da se čovečanstvo našlo na ivici katastrofe kojoj se moglo sprečiti, ali se to nije desilo. To ne znači nužno fizički kraj sveta u tačno određenom trenutku, već signalizuje opštu opasnost koja preti civilizaciji.