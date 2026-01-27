Slušaj vest

To je otkriveno u opširnom izveštaju časopisa "Njujork magazin", usred pojačanih spekulacija o zdravstvenom i fizičkom stanju predsednika SAD.

Prema rečima jednog višeg pomoćnika u timu Donalda Trampa, ova promena predstavlja jedino priznanje da predsednik stari, uprkos njegovim javnim izjavama da je u "savršenom stanju" i da se oseća "isto kao pre 40 godina".

Foto: MANDEL NGAN / AFP / Profimedia

U nedavnom intervjuu za "Njujork magazin", Tramp je bio vidljivo besan na pitanja o svom zdravlju:

- Ako ćete pisati lošu priču o mom zdravlju, tužiću "Njujork magazin" do poslednjeg penija.

Saradnici ističu da Tramp pokazuje i druge znake starenja iza zatvorenih vrata. Jedan visoki zvaničnik je rekao da njegov sluh "nije kao što je nekada bio" i da često traži od ljudi da govore glasnije.

Takođe se pominju hronična venska insuficijencija (poremećaj cirkulacije koji je izazvalo oticanje članaka), tamna mrlja na desnoj ruci (koju krije šminkom ili zavojem, što Tramp pripisuje prekomernom rukovanju i aspirinu), i trenuci kada je izgledao umorno ili "pospano" na javnim događajima.

1/6 Vidi galeriju Donald Tramp stigao u Švajcarsku gde će prisustvovati Svetskom ekonomskom forumu u Davosu Foto: MANDEL NGAN / AFP / Profimedia, Claudio Thoma/Keystone, Evan Vucci/AP

U januaru 2025. godine, kada je bivši predsednik Džimi Karter prikazan u kovčegu u Kapitolu na televiziji u Mar-a-Lagu, Tramp je navodno rekao: "Znate, za deset godina to ću biti ja."

Tramp javno odbacuje sve spekulacije o zdravlju. Njegova "nova" seda kosa postala je simbol promene koju čak ni on više ne može da sakrije.

Podsetimo se da je Tramp nedavno izazvao reakcije na društvenim mrežama nakon što se pojavio sa novom frizurom koja je pod svetlima sale dobila izrazito ružičasti sjaj.

Tokom govora na seminaru republikanskih predstavnika u Predstavničkom domu u Kenedi centru, Tramp je besneo i "zadavao udarce", ali je nova pahuljasta, ružičasta kosa postala hit.

Foto: MANDEL NGAN / AFP / Profimedia

Korisnici na platformi X su odmah reagovali brojnim komentarima.

- Donald Tramp je bolestan i treba ga ukloniti. I zašto mu je kosa ružičasta - napisao je jedan korisnik.