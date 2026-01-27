TRAMP DODELIO NOVU FUNKCIJU KRISTI NOEM! "ICE barbika" će od sada čuvati južne granice Amerike, sklanja je iz Mineapolisa posle ubistva Aleksa Pretija! (FOTO)
Američki predsednik Donald Tramp je suzio nadležnosti ministarke za unutrašnju bezbednost Kristi Noem nakon njihovog sastanka u Beloj kući, u prisustvu šefice kabineta Suzi Vajls, nakon ubistva Aleksa Pretija (37) od strane agenata ICE-a u Mineapolisu.
Unutrašnja kontrola nad Kristi Noem je pojačana nakon što je 37-godišnji medicinski tehničar Aleks Preti ubijen u Mineapolisu, u incidentu koji je Noem opisala kao akt domaćeg terorizma, uprkos brojnim pitanjima o postupanju federalnih agenata.
Tokom sastanka u Ovalnom kabinetu, Tramp joj je postavljao pitanja o njenom rukovođenju incidentom, navode izveštaji. Pored nje je bio Kori Levandovski, njen savetnik i navodno njen partner.
Dodeljen joj je novi zadatak - fokus na južnoj granici
Kristi Noem je dobila naređenje da svoje aktivnosti prebaci sa unutrašnjih operacija imigracije i da se umesto toga fokusira na osiguranje južne granice.
U međuvremenu, njen dugogodišnji rival, poznatiji kao "car granica" Tom Homan, očekuje se da će preuzeti komandu nad operacijama u Mineapolisu. Iako je Tramp ograničio ovlašćenja Kristi Noem, očekuje se da će ona zadržati poziciju glavnog imigracionog zvaničnika predsednika SAD, barem za sada.
Povlačenje agenata ICE i nezadovoljstvo građana
Saveznik Kristi Noem u sprovođenju zakona na terenu, komandant granične patrole Gregori Bovino, povučen je zajedno sa velikim brojem svojih agenata.
Ranije su Noemova i Levandovski postavili Bovina da nadgleda visoko profilisane imigracione racije u gradovima kao što su Los Anđeles, Čikago i Mineapolis.
Odluka je izazvala nezadovoljstvo među agentima ICE-a, jer su te operacije tradicionalno spadale pod njihovu nadležnost, a ne pod Graničnu patrolu.
Bovino je u ponedeljak uveče poslat u Kaliforniju, dok se Homan priprema da preuzme operacije u Mineapolisu. "Dejli mejl" je potvrdio da je komesar Granične patrole Rodni Skot ukinuo Bovinu pristup zvaničnim nalozima na društvenim mrežama vlade.
