"ICE BARBIKU" ĆE U OPERACIJAMA U MINESOTI ZAMENITI "CAR GRANICA"

Američki predsednik Donald Tramp je suzio nadležnosti ministarke za unutrašnju bezbednost Kristi Noem nakon njihovog sastanka u Beloj kući, u prisustvu šefice kabineta Suzi Vajls, nakon ubistva Aleksa Pretija (37) od strane agenata ICE-a u Mineapolisu.

Unutrašnja kontrola nad Kristi Noem je pojačana nakon što je 37-godišnji medicinski tehničar Aleks Preti ubijen u Mineapolisu, u incidentu koji je Noem opisala kao akt domaćeg terorizma, uprkos brojnim pitanjima o postupanju federalnih agenata.

Tokom sastanka u Ovalnom kabinetu, Tramp joj je postavljao pitanja o njenom rukovođenju incidentom, navode izveštaji. Pored nje je bio Kori Levandovski, njen savetnik i navodno njen partner.

Dodeljen joj je novi zadatak - fokus na južnoj granici

Kristi Noem je dobila naređenje da svoje aktivnosti prebaci sa unutrašnjih operacija imigracije i da se umesto toga fokusira na osiguranje južne granice.

U međuvremenu, njen dugogodišnji rival, poznatiji kao "car granica" Tom Homan, očekuje se da će preuzeti komandu nad operacijama u Mineapolisu. Iako je Tramp ograničio ovlašćenja Kristi Noem, očekuje se da će ona zadržati poziciju glavnog imigracionog zvaničnika predsednika SAD, barem za sada.

Povlačenje agenata ICE i nezadovoljstvo građana

Saveznik Kristi Noem u sprovođenju zakona na terenu, komandant granične patrole Gregori Bovino, povučen je zajedno sa velikim brojem svojih agenata.

Ranije su Noemova i Levandovski postavili Bovina da nadgleda visoko profilisane imigracione racije u gradovima kao što su Los Anđeles, Čikago i Mineapolis.

Odluka je izazvala nezadovoljstvo među agentima ICE-a, jer su te operacije tradicionalno spadale pod njihovu nadležnost, a ne pod Graničnu patrolu.