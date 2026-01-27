Slušaj vest

Meri Tramp, nećakinja američkog predsednika Donalda Trampa, iznela je ozbiljne tvrdnje o zdravstvenom stanju svog strica, sugerišući da bi on mogao bolovati od Alchajmerove bolesti.

Meri Tramp, koja je po struci klinički psiholog, povukla je direktnu paralelu između aktuelnog ponašanja bivšeg predsednika i simptoma koje je pokazivao njen deda Fred Tramp pre smrti 1999. godine.

Prema njenim rečima, kod strica primećuje promene u izrazu lica i povremenu dezorijentisanost.

"Ponekad deluje kao da nije potpuno svestan vremena i mesta u kojem se nalazi“, izjavila je 60-godišnja Meri, dodajući kako u njegovim očima povremeno vidi odsutan pogled koji je podseća na dedinu borbu s tom degenerativnom bolešću, preneo je londonski list Tajms.

Donald Tramp, koji ove godine puni 80 godina, odlučno odbacuje bilo kakve spekulacije o kognitivnom propadanju, insistirajući na tome da je njegovo zdravlje „savršeno“.

Na direktna pitanja o porodičnoj istoriji bolesti odgovara ravnodušno, ističući kako o tome uopšte ne razmišlja.

Zdravlje predsednika SAD u fokusu

Tramp je nedavno ponovo privukao pažnju javnosti zbog uočljive modrice i oteklina na levoj nadlaktici. Tokom boravka na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, kamere su zabeležile promenu boje na njegovoj šaci, što je odmah podstaklo lavinu nagađanja o zdravstvenom stanju 79-godišnjeg čelnika.

Bela kuća je isprva pokušala da ublaži situaciju tvrdeći da su modrice posledica učestalog rukovanja s građanima, ali su ubrzo promenili priču.

Portparolka Kerolin Livit kasnije je pojasnila da se Tramp zapravo udario o ivicu stola tokom svečanog potpisivanja dokumenata za osnivanje Odbora za mir. Sam Tramp je po povratku u SAD, u avionu "Air Force One", potvrdio tu verziju, ali je za intenzitet modrice okrivio vlastitu tvrdoglavost oko uzimanja lekova.

(Kurir.rs/Jutarnji)

Ne propustitePlanetaMELANIJA NIJE MOGLA VIŠE DA ĆUTI! Hitno se oglasila povodom HAOSA na ulicama Amerike, retko daje izjave, ali je OVO morala da kaže (FOTO/VIDEO)
Melanija Tramp
PlanetaTRAMP DODELIO NOVU FUNKCIJU KRISTI NOEM! "ICE barbika" će od sada čuvati južne granice Amerike, sklanja je iz Mineapolisa posle ubistva Aleksa Pretija! (FOTO)
Kristi Noem
PlanetaTRAMP POVUKAO "NEZAMISLIV" POTEZ O KOM BRUJI CELA AMERIKA: Da li konačno sledi veoma BOLNO PRIZNANJE? Pogledajte sliku i procenite i sami (FOTO)
profimedia-1068605743.jpg
PlanetaTRAMPA IZNERVIRALO ŠTO JUŽNA KOREJA JOŠ NIJE RATIFIKOVALA SPORAZUM Američki predsednik bio zadovoljan nakon posete Seulu, sada preti povećanjem carina
Donald Tramp Južna Koreja