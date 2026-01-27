Slušaj vest

Meri Tramp, nećakinja američkog predsednika Donalda Trampa, iznela je ozbiljne tvrdnje o zdravstvenom stanju svog strica, sugerišući da bi on mogao bolovati od Alchajmerove bolesti.

Meri Tramp, koja je po struci klinički psiholog, povukla je direktnu paralelu između aktuelnog ponašanja bivšeg predsednika i simptoma koje je pokazivao njen deda Fred Tramp pre smrti 1999. godine.

Prema njenim rečima, kod strica primećuje promene u izrazu lica i povremenu dezorijentisanost.

"Ponekad deluje kao da nije potpuno svestan vremena i mesta u kojem se nalazi“, izjavila je 60-godišnja Meri, dodajući kako u njegovim očima povremeno vidi odsutan pogled koji je podseća na dedinu borbu s tom degenerativnom bolešću, preneo je londonski list Tajms.

Donald Tramp, koji ove godine puni 80 godina, odlučno odbacuje bilo kakve spekulacije o kognitivnom propadanju, insistirajući na tome da je njegovo zdravlje „savršeno“.

Na direktna pitanja o porodičnoj istoriji bolesti odgovara ravnodušno, ističući kako o tome uopšte ne razmišlja.

Zdravlje predsednika SAD u fokusu

Tramp je nedavno ponovo privukao pažnju javnosti zbog uočljive modrice i oteklina na levoj nadlaktici. Tokom boravka na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, kamere su zabeležile promenu boje na njegovoj šaci, što je odmah podstaklo lavinu nagađanja o zdravstvenom stanju 79-godišnjeg čelnika.

Bela kuća je isprva pokušala da ublaži situaciju tvrdeći da su modrice posledica učestalog rukovanja s građanima, ali su ubrzo promenili priču.