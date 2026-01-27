Slušaj vest

U saopštenju se navodi da će Putin i Al-Šara razgovarati o bilateralnim odnosima u različitim oblastima, kao i o trenutnoj situaciji na Bliskom istoku i u Siriji.

Putin i Al-Šara su se poslednji put sastali 15. oktobra kada su razgovarali o bilateralnim odnosima, situaciji na Bliskom istoku, kao i o ruskim vojnim bazama u Siriji, prenele su RIA Novosti.

