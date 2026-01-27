Ruski predsednik Vladimir Putin razgovaraće sutra u Moskvi sa privremenim sirijskim predsednikom Ahmedom al-Šarom.
Već se sastali u oktobru
ASAD JE BRZO PAO U ZABORAV: Al-Šara ponovo ide u Moskvu, sutra razgovara sa Putinom! Evo šta će biti glavne teme
U saopštenju se navodi da će Putin i Al-Šara razgovarati o bilateralnim odnosima u različitim oblastima, kao i o trenutnoj situaciji na Bliskom istoku i u Siriji.
Putin i Al-Šara su se poslednji put sastali 15. oktobra kada su razgovarali o bilateralnim odnosima, situaciji na Bliskom istoku, kao i o ruskim vojnim bazama u Siriji, prenele su RIA Novosti.
