Slušaj vest

Napadač, koji je 27. januara ubio četiri policajca u Čerkaškoj oblasti, bio je 59-godišnji bivši vojnik. Čovek u pancirnom prsluku napravio je zasedu u šumskom pojasu i otvorio vatru iz automatskog oružja. Njega su neutralisale specijalne jedinice ukrajinske policije.

Ovo je na konferenciji za novinare rekao šef policije Čerkaške oblasti Oleg Gudima.

Šta se zna o osumnjičenom za ubistvo policajaca?

"Osumnjičeni za pokušaj ubistva je lokalni stanovnik, 59 godina, bivši vojni službenik. Na kojim osnovama je oslobođen vojne službe – to trenutno proveravamo", rekao je Gudima.

Komentarišući informacije o mogućoj umešanosti muškarca u pokušaj ubistva lokalnog poslanika, naglasio je da je predistraga u toku, pa dodatni detalji zasad nisu objavljeni.

Dejstva ubijenog napadača kvalifikovana su po članu zakona o ubistvu službenika organa reda. Istovremeno, pravnu ocenu zakonitosti upotrebe oružja od strane policije pružiće Državno biro za istrage Ukrajine.

Okolnosti ubistva četiri policajca

Prema rečima šefa policije Čerkaškog regiona, događaji su se odigrali 27. januara. Osumnjičeni za izvršenje prošlogodišnjeg pokušaja ubistva na teritoriji Korsunskog okruga, kada je primetio policajce, pokušao je da pobegne i sakrivao se.

"Obukao je pancirni prsluk, poneo automatsko oružje i pobegao iz svog stana u šumski pojas. Tokom akcije hapšenja iz zasede je ispalio hitce iz automatskog oružja u pravcu policajaca, pri čemu su četiri službenika poginula, a peti ranjen. Trenutno se sprovode operativne mere protiv njega“, rekao je Gudima.

Podsećamo, 27. januara u Čerkaškoj oblasti tokom hapšenja osumnjičeni za ubistvo otvorio je vatru na policajce, pri čemu su poginuli četvorica policajaca: Sergej Safronov, Aleksandar Florinski, Denis Polovinka i Vladimir Bojko.

Još jedan oficir, Aleksandar Špak, ranjen je. Napadač je neutralisan na licu mesta.