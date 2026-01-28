Slušaj vest

Dva bugarska državljanina su privedena zbog sumnje da su ukrali i vandalizovali vredne predmete na dva lokalna groblja u Koperu, što se smatra najvećim takvim slučajem ikada zabeleženim u tom području, saopštila je danas slovenačka policija.

Tokom istrage, policija je otkrila da su osumnjičeni posedovali nekoliko nestalih predmeta, i dodaje da su oštetili mnoga grobna mesta na dva groblja u selima Škofije i Sveti Anton i ukrali veliku količinu metalnih ukrasa za grobove, spomen-lanterni i drugih ukrasnih predmeta, prenosi STA.

Načelnik policijske stanice Kopar Ensad Nadarević rekao je novinarima da je šteta na grobovima i nadgrobnim spomenicima procenjena na 35.000 evra i više.

Kada su uhapšeni, dvojica osumnjičenih, starosti 19 i 31 godine, živeli su u opštini Koper više od mesec dana, a da tamo nisu prijavili svoj privremeni boravak.