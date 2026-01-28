Slušaj vest

Dva bugarska državljanina su privedena zbog sumnje da su ukrali i vandalizovali vredne predmete na dva lokalna groblja u Koperu, što se smatra najvećim takvim slučajem ikada zabeleženim u tom području, saopštila je danas slovenačka policija.

Tokom istrage, policija je otkrila da su osumnjičeni posedovali nekoliko nestalih predmeta, i dodaje da su oštetili mnoga grobna mesta na dva groblja u selima Škofije i Sveti Anton i ukrali veliku količinu metalnih ukrasa za grobove, spomen-lanterni i drugih ukrasnih predmeta, prenosi STA.

Načelnik policijske stanice Kopar Ensad Nadarević rekao je novinarima da je šteta na grobovima i nadgrobnim spomenicima procenjena na 35.000 evra i više.

Kada su uhapšeni, dvojica osumnjičenih, starosti 19 i 31 godine, živeli su u opštini Koper više od mesec dana, a da tamo nisu prijavili svoj privremeni boravak.

Krajem decembra, policija je za STA rekla da je oštećeno najmanje 110 grobova, preneo je Telegraf pisanje Tanjuga.

Ne propustitePlanetaNESTALA POZNATA INFLUENSERKA, 3 DANA NE MOGU DA JE NAĐU: Pronađene MRLJE KRVI, JEZIVE poruke i zapaljeni auto, uhapšen njen dečko, njegov očuh i brat
Stefani Piper
PlanetaPAO LIDER KRIMINALNE MREŽE SA SEDIŠTEM NA BALKANU! Velika akcija Evropola, prljavu šemu razradio iz zatvorske ćelije - ovako je upravljao podzemljem
shutterstock-2188689747.jpg
PlanetaVIKTORIJI (17) PUCANO U GLAVU, UMIRALA SATIMA Bila je jedna od 4 žrtve zločina koji neće dobiti epilog:Kristijan hapšen i u Srbiji
5465465.jpg
RegionUHAPŠEN OSUMNJIČENI ZA PUCNJAVU U SLOVENIJI: Jedna osoba poginula, tri ranjene, napadač od ranije poznat policiji
shutterstock-746937586.jpg