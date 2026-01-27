Slušaj vest

Levičarska vlada Španije odobrila je plan kojim se 500.000 stranih migranata koji se nalaze na njenoj teritoriji bez potrebnih dokumenata da dozvola za život i rad u zemlji, što je potez koji je u suprotnosti sa strogim imigracionim politikama u drugim delovima Evrope.

„Moći će da rade u bilo kom sektoru, u bilo kom delu zemlje“, rekla je španska ministarka za migracije Elma Saiz na konferenciji za novinare.

Španska vlada veruje da će ovo popuniti prazninu u radnoj snazi i boriti se protiv starenja stanovništva.

„Vlada će regulisati status ovih ljudi kako bi dala prava ljudima koji su već u Španiji“, napomenuo je ministar.

„U socijalističkoj Španiji se daju ilegalne nagrade“

Mera se odnosi na one koji su boravili u Španiji najmanje pet meseci neprekidno do 31. decembra, kao i na one koji su podneli zahtev za međunarodnu zaštitu pre tog datuma. Moraće da pokažu bilo koji javni ili privatni dokument koji to pokazuje, ili kombinaciju oba, kao dokaz.

Podnosioci zahteva za regularizaciju moraju imati čist krivični dosije i ne smeju predstavljati pretnju javnom redu. Dozvole će se odnositi i na njihovu decu koja već žive u Španiji.

Očekuje se da će se prijavni rok otvoriti u aprilu i trajati do kraja juna.

Plan će biti usvojen dekretom koji neće zahtevati odobrenje u parlamentu, gde koalicija koju predvode socijalisti nema većinu.

Konzervativna i krajnje desničarska opozicija napala je vladu, rekavši da bi takve mere podstakle veću ilegalnu imigraciju.

Alberto Nunjez Feižo, lider Narodne stranke, glavne desničarske opozicione stranke, napisao je na X-u da bi „apsurdni“ plan „preopteretio javne službe“.

U socijalističkoj Španiji, ilegalnost se nagrađuje“, istakao je on i obećao da će promeniti migracionu politiku „od vrha do dna“ ako preuzme vlast.

Španska katolička crkva bila je među organizacijama koje su pohvalile ovaj potez, opisujući ga kao „čin socijalne pravde“.

Foto: AP / Bernat Armangue

Potražnja za radnom snagom zbog starenja stanovništva

Socijalistički premijer Pedro Sančez smatra da su Španiji potrebni imigranti kako bi popunila praznine u radnoj snazi i borila se protiv starenja stanovništva koje bi moglo da ugrozi penzije i državu blagostanja.

Zvanični podaci objavljeni u utorak pokazali su da je 52.500 od 76.200 novozaposlenih u poslednjem kvartalu prošle godine bilo stranaca.

Otvoreniji stav Španije je u suprotnosti sa trendom u kojem su evropske vlade pooštrile migracione politike pod pritiskom krajnje desničarskih stranaka, koje su ojačale širom EU.

Oko 840.000 nedokumentovanih migranata živelo je u Španiji početkom januara 2025. godine, uglavnom iz Latinske Amerike, prema podacima istraživačkog centra Funkas.

Španija je jedna od glavnih evropskih kapija za ilegalne migrante koji beže od siromaštva, sukoba i progona, a desetine hiljada uglavnom podsaharskih Afrikanaca stižu na Kanarska ostrva u severozapadnoj Africi.

Prema poslednjim podacima Nacionalnog zavoda za statistiku, u Španiji živi više od sedam miliona stranaca od ukupnog broja stanovnika od 49,4 miliona.