Slušaj vest

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa nagovestila je Ukrajini da američke bezbednosne garancije zavise od pristanka Kijeva na mirovni sporazum, koji verovatno zahteva da ustupi region Donbas Rusiji, prenosi danas Financial Times (FT), pozivajući se na osam ljudi upoznatih sa razgovorima.

Vašington je takođe naznačio da bi mogao da ponudi Ukrajini više oružja kako bi ojačala svoju vojsku u mirnodopsko vreme, ako Kijev pristane da povuče snage iz delova istočnog regiona koje kontroliše, prenosi Rojters.

Izvor koji je upoznat sa tim pitanjem, kazao je da Sjedinjene Američke Države ne pokušavaju da nametnu bilo kakve teritorijalne ustupke Ukrajini.

SAD su navele da bezbednosne garancije zavise od toga da obe strane pristanu na mirovni sporazum, ali da sadržaj mirovnog sporazuma zavisi od Rusije i Ukrajine, dodao je izvor.

1/11 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je pre dva dana da je američki dokument o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu "100 odsto spreman", i da Kijev sada čeka vreme i mesto za njegovo potpisivanje.

Kijev želi da se bezbednosne garancije potvrde pre nego što Ukrajina ustupi bilo koju teritoriju Rusiji a, prema neimenovanim izvorima Fajnenšl tajmsa, SAD veruju da Ukrajina mora da se odrekne Donbasa da bi se rat okončao i ne vrše pritisak na ruskog predsednika Vladimira Putina da odustane od tog zahteva.

"Ovo je potpuno netačno, jedina uloga SAD u mirovnom procesu je da okupi obe strane kako bi se postigao dogovor", rekla je zamenica portparola Bele kuće Ana Keli za FT.

Kremlj je juče saopštio da pitanje teritorije ostaje fundamentalno za bilo kakav dogovor o okončanju borbi u Ukrajini.