Kanadski premijer Mark Karni izjavio je da je rekao američkom predsedniku Donaldu Trampu da je stvarno mislio ono što je rekao u svom govoru u Davosu i da Kanada planira da diversifikuje svoju trgovinu u odnosu na SAD sa desetak novih trgovinskih sporazuma.

Karni je prevrnuo očima i odbacio tvrdnju američkog ministra finansija Skota Besenta datu u razgovoru za "Foks njuz" da je on u telefonskom razgovoru sa Trampom u ponedeljak snažno povukao svoje komentare izrečene na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu.

"Da budem apsolutno jasan, i to sam rekao predsedniku, mislio sam šta sam rekao u Davosu", izjavio je Karni novinarima kada je stigao na sastanak vlade u glavnom gradu Kanade Otavi.

"Kanada je bila prva zemlja koja je razumela promene u američkoj trgovinskoj politici koje je on pokrenuo, i mi smo reagovali na to", dodao je Karni.

Na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu prošle nedelje Karni je osudio ekonomsku prisilu od strane velikih sila na manje zemlje, ne pominjući Trampovo ime. On je dobio velike pohvale i pažnju zbog tih izjava.

Tramp je prošlog vikenda zapretio da će uvest carinu od 100 odsto na robu uvezenu iz Kanade ako Kanada sklopi trgovinski sporazum sa Kinom, mada je Karni ranije rekao da Kanada nije zainteresovana da pregovara o sveobuhvatnom trgovinskom sporazumu sa Pekingom.

Karni je rekao da je Tramp njega pozvao telefonom.

"Objasnio sam mu naš aranžman sa Kinom. Objasnio sam mu šta radimo - 12 novih sporazuma, četiri kontinenta, za šest meseci. Bio je impresioniran", rekao je Karni.

Trampova pretnja upućena je usred eskalacije verbalnog rata sa Karnijem. Trampovo zalaganje da preuzme kontrolu nad Grenlandom zateglo je odnose u NATO što je alarmiralo Kanadu koja deli pomorsku granicu od 3.000 kilometara sa Grenlandom u Arktiku. Tramp je takođe ranije govorio da hoće da Kanada postane 51. američka država.

Karni je rekao da se u njegovom novom sporazumu sa Kinom samo smanjuju carine koje su nedavno uvedene u nekoliko sektora. Kanadski premijer takođe planira da putuje u Indiju, Australiju i druge zemlje u nastojanju da diverzifikuje trgovinu da bi smanjio zavisnost od SAD, gde ide više od 75 odsto kanadskog izvoza.

Sporazum SAD-Meksiko-Kanada stiže na obnovu ove godine. Karni je zacrtao kao cilj za Kanadu da udvostruči svoj izvoz koji ne ide u SAD u narednoj deceniji.

Kanadski premijer je takoreći postao portparol za pokret za povezvanje zemalja i suprostavljanje SAD-u pod Trampom. Govoreći u Davosu u prisustvu Trampa Karni je izjavio: "Srednje sile moraju da deluju zajedno jer ako niste za stolom, onda ste na jelovniku".

Karni je rekao da je sa Trampom takođe razgovarao o Ukrajini, Venecueli i arktičkoj bezbednosti.

Američki ministar finansija Besent rekao je da je Karni razgovarao sa Trampom u ponedeljak, i govoreći za "Foks njuz" on je naglasio da je Karni "agresivno povlačio neke od izjava koje je dao u Davosu".

"Naravno da Kanada zavisi od SAD. Ima mnogo više trgovine sever-jug nego što ikad može biti trgovine istok-zapad", rekao je Besent.

On je naglasio da je Kanada vezana za SAD i da Karni treba da prestane da "nameće sopstvenu globalističku agendu".