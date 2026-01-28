Slušaj vest

Švedski ministar pravde Gunar Štremer izjavio je da će se nastaviti rad na predlogu za smanjenje starosne granice krivične odgovornosti sa 15 na 13 godina, za najteže zločine.

"Ne govorimo o opštem smanjenju starosne granice krivične odgovornosti, već samo za najteže prestupe kao što su ubistvo, pokušaj ubistva, teški napadi, seksualni napad i teško silovanje", kazao ministar, prenosi Figaro.

Štremer je kazao da se Švedska "suočava sa hitnom situacijom, i da mere koje se preduzimaju moraju biti u skladu sa problemima sa kojima se suočava".

Ovaj zakon je već najavila švedska vlada prošlog septembra, zbog udvostručavanja broja dece mlađe od 15 godina među onima koji su bili osumnjičeni za izvršenje teških krivičnih dela. Starosna granica krivične odgovornosti na 15 godina postavljena je u Švedskoj od 1864. godine.