Britanski premijer Kir Starmer se sinoć našalio na račun sunčanih naočara koje je francuski predsednik Emanuel Makron nosio poslednjih dana, a Makron je danas odgovorio i napisao "naravno", što je izjava koju je dao tokom govora na forumu u Davosu koja je, poput sunčanih naočara, postala viralna.

Podsetimo se da se Kir Starmer našalio na račun Makrona kada se pojavio sa avijatičarskim sunčanim naočarama tokom večeri komedije u Londonu. Britanski premijer je bio gost u podkastu "Politička partija uživo" u pozorištu Dukes i odgovarao na pitanja uživo pred publikom. Nakon toga je kreiran kratak video koji je objavljen na njegovom TikTok-u sinoć.

- Bonžur! - kaže lider britanskih laburista, stavljajući avijatičarske sunčane naočare. Video je praćen natpisom koji kaže: "Pričaj sa mnom, Gus", što je legendarna rečenica iz filma "Top Gan" u kojem glumi holivudska zvezda Tom Kruz, a upućena je francuskom predsedniku.

"Pričaj sa mnom, Gus"

U filmu, Gus je kopilot i najbolji prijatelj Maverika, koga igra Tom Kruz. Dok leti borbenim avionom, Maverik često izgovara frazu: "Pričaj sa mnom, Gus".

Danas je Starmer nastavio u sličnom duhu.

U svom komentaru objavio je sliku koja podseća na poster za film "Top gan". Ali umesto Kruza, na njoj su prikazana dva lidera, Starmer i Makron, obojica u vojnim uniformama i obojica nose pilotske naočare za sunce, sa dva borbena aviona i francuskom i britanskom zastavom vidljivom iznad njih.

Naočare za sunce, koje je Makron nosio zbog manjeg problema sa zdravljem očiju, posebno tokom poslovnog putovanja u Davos 20. januara, od tada su postale viralne i inspirisale mnoštvo memova na društvenim mrežama.

Emanuel Makron Foto: GIAN EHRENZELLER/KEYSTONE

Osude umesto smeha

Kako prenose tamošnji mediji, Starmer je na meti kritika zbog, kako se navodi, ismejavanja Makrona i njegovoj zdravstvenog problema — zbog čega je i nosi naočare. Francuski predsednik je rekao da ih nosi zbog puknutog krvnog suda u oku, subkonjunktivalne hemoragije, zbog koje je oko postalo krvavo i fotosenzitivno.