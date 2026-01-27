Na snimku su prikazana plovila, krstareće rakete i druge aktivnosti iranske ratne mornarice
ODVRAĆANJE
PORUKA AMERIČKOM NOSAČU "USS LINKOLNU" OD IRANSKE REVOLUCIONARNE GARDE: Pogledajte sa kakvom silom raspolažemo! (VIDEO)
Snimak koji kruži kanalima povezanim sa Iranskom Revolucionarnom gardom nosi naslov "Poruka nosaču aviona Linkoln".
Na snimku su prikazana plovila, krstareće rakete i druge aktivnosti iranske ratne mornarice, sa ciljem da se pošalje signal odvraćanja u uslovima pojačanih tenzija sa Ratnom mornaricom Sjedinjenih Američkih Država.
Dan ranije pojavio se snimak na kojem se vidi da Iranci snimaju američki nosač aviona.
