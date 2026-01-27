Slušaj vest

Snimak koji kruži kanalima povezanim sa Iranskom Revolucionarnom gardom nosi naslov "Poruka nosaču aviona Linkoln".

Na snimku su prikazana plovila, krstareće rakete i druge aktivnosti iranske ratne mornarice, sa ciljem da se pošalje signal odvraćanja u uslovima pojačanih tenzija sa Ratnom mornaricom Sjedinjenih Američkih Država.

Dan ranije pojavio se snimak na kojem se vidi da Iranci snimaju američki nosač aviona.

Američki nosač USS Linkloln odnedavno se nalazi blizu Irana.

(Kurir.rs/P.V.)

Ne propustitePlaneta"IRANSKA REVOLUCIONARNA GARDA DA SE PROGLASI TERORISTIČKOM": Italija će podneti zahtev EU da se to sprovede u delo
Iranska revolucionarna garda
PlanetaTRAMPOVA ARMADA STIGLA NA BLISKI ISTOK! Američki nosač aviona i ratni brodovi pred kapijama Irana, RAT KUCA NA VRATA! Objavljeni snimci (FOTO/VIDEO)
tramp2.jpg
PlanetaNA GLAVNOM TEHERANSKOM TRGU OSVANUO PRETEĆI MURAL AMERICI: Oštećeni avioni i poruka "ako seješ vetar, požnjećeš vihor" (FOTO)
Teheran
PlanetaLEŠEVI NA GOMILI, SNAJPERISTI NA KROVU I LJUDI U CRNOM Pojavili se novi snimci gušenja protesta u Iranu nakon što je zemlja nedeljama bila bez interneta (VIDEO)
iran.png