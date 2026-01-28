Norveški mediji tvrde da se vlada u Oslu opredelila za artiljerijski sistem “Čunmu”, južnokorejske kompanije Hanva Erospejs
ZBOG ARKTIKA
ULAŽU DVE MILIJARDE EVRA ZA ODBRANU OD RUSIJE! Skandinavska zemlja kupuje opasno oružje dalekog dometa, ali NE od Amerikanaca!
Parlament Norveške je danas prihvatio plan nabavki artiljerijsko-raketnog oružja velikog dometa, vredan dve milijarde evra, radi jačanja odbrane od Rusije na Arktiku.
Takvo oružje može imati domet iza neprijateljskih linija i ima odlučujući značaj u modernom ratovanju, rečeno je u parlamentu u Oslu.
Norveški mediji tvrde da se vlada u Oslu opredelila za artiljerijski sistem “Čunmu”, južnokorejske kompanije Hanva Erospejs, umesto američkog “Himarsa”.
Navodi se da “Čunmu” ima domet do 500 kilometara i, u odnosu na “Himars”, bržu mogućnost delovanja.
Norveško Ministarstvo odbrane je saopštilo da namerava da nabavi 16 raketnih sistema, javlja Rojters.
(Kurir.rs/Fonet)
