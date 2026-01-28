Slušaj vest

Parlament Norveške je danas prihvatio plan nabavki artiljerijsko-raketnog oružja velikog dometa, vredan dve milijarde evra, radi jačanja odbrane od Rusije na Arktiku.

Takvo oružje može imati domet iza neprijateljskih linija i ima odlučujući značaj u modernom ratovanju, rečeno je u parlamentu u Oslu.

Norveški mediji tvrde da se vlada u Oslu opredelila za artiljerijski sistem “Čunmu”, južnokorejske kompanije Hanva Erospejs, umesto američkog “Himarsa”.

Navodi se da “Čunmu” ima domet do 500 kilometara i, u odnosu na “Himars”, bržu mogućnost delovanja.

Norveško Ministarstvo odbrane je saopštilo da namerava da nabavi 16 raketnih sistema, javlja Rojters.

(Kurir.rs/Fonet)

