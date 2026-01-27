Slušaj vest

Zadatak ukrajinskih odbrambenih snaga je da obezbede da ruska vojska pretrpi gubitke koje ne može da nadoknadi, što iznosi oko 50.000 vojnika na mesečnom nivou, izjavio je danas predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski tokom predstavljanja inicijative za procenu efikasnosti borbenih dronova E-skor.

- Zadatak ukrajinskih jedinica je da obezbede takav nivo uništenja pripadnika ruskih snaga da gubici budu veći od popunjavanja ljudstva koju mogu svakog meseca da šalju na ratište - rekao je Zelenski, prenosi Ukrinform.

On je rekao da je to je realan zadatak i da su gubici ljudstva u ruskoj vojsci od 50.000 na mesečnom nivou optimalni.

- To je svakako težak zadatak, ali, ipak, to je optimalan nivo koji bi primorao Rusiju da počne da razmatra šta radi i za šta se bori - rekao je Zelenski i poručio da je obezbeđivanje takvih gubitaka u neprijateljskim redovima zadatak za ministarstvo odbrane Ukrajine, vojsku i sve činioce odbrambenih i bezbednosnih snaga Ukrajine.

Ocenio je da se ovaj cilj može postići pre svega zahvaljujući dronovima različitih tipova, jasnoj analizi i zaključcima o borbenim dejstvima, kao i visokom nivou obuke i koordinacije dejstava ukrajinskih jedinica.