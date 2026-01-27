Slušaj vest

Francuski satirični nedeljnik Šarli Ebdo novom naslovnicom žestoko je kritikovao američku imigracionu agenciju ICE, dok su Sjedinjene Države uznemirene zbog nedavnih ubistava koja su uključivala te agente i izazvala proteste širom zemlje.

Francuski satirični nedeljnik Šarli Ebdo novom naslovnicom žestoko je kritikovao ICE, američku saveznu agenciju za sprovođenje imigracionih i carinskih zakona, koja se našla pod oštrim kritikama zbog svojih metoda i postupanja prema imigrantima, ali i prema američkim građanima koji joj se protive.

Naslovnica je objavljena nakon drugog ubistva u Mineapolisu u kojem su, kako se izveštava, učestvovali agenti ICE-a. Na naslovnici se vidi naoružani agent ICE-a kako vuče mrtvog čoveka prema gomili ubijenih, a tragovi krvi i leševi formiraju prizor koji podseća na američku zastavu.

U Mineapolisu su u razmaku od nekoliko nedelja ubijene najmanje dve osobe u incidentima koji su uključivali agente ICE-a. Prvo je početkom januara ubijena 37-godišnja Rene Gud, američka državljanka, tokom imigracione operacije, što je izazvalo brojne proteste i negodovanje javnosti.

Pre nekoliko dana, agenti ICE-a ubili su i Aleksa Pretija, lokalnog medicinskog tehničara u Mineapolisu, što je dodatno podstaklo proteste i snažne političke reakcije, kako u Minesoti tako i šire u SAD-u.

Nakon Pretijevog ubistva, američki predsednik Donald Tramp promenio je ton javnih istupa, poručivši da ne želi dalje smrti na ulicama, dok se rasprava o ulozi ICE-a i upotrebi sile sve više zaoštrava i postaje jedno od ključnih političkih pitanja u zemlji.

Šarli Ebdo je francuski satirični nedeljnik poznat po provokativnim karikaturama i oštroj kritici religije, politike i ekstremizma. List se dosledno poziva na tradiciju radikalnog sekularizma i slobode govora u Francuskoj, što ga je godinama činilo metom pretnji i sudskih sporova, uključujući i islamistički teroristički napad 2015. godine u kojem je ubijeno 12 ljudi.

Kurir.rs/Agencije

