AGENTI ICE VUKU IZREŠETANE LJUDE I OSTAVLJAJU KRVAV TRAG: Nova provokativna naslovna strana Šarli Ebdoa (FOTO)
Francuski satirični nedeljnik Šarli Ebdo novom naslovnicom žestoko je kritikovao američku imigracionu agenciju ICE, dok su Sjedinjene Države uznemirene zbog nedavnih ubistava koja su uključivala te agente i izazvala proteste širom zemlje.
Francuski satirični nedeljnik Šarli Ebdo novom naslovnicom žestoko je kritikovao ICE, američku saveznu agenciju za sprovođenje imigracionih i carinskih zakona, koja se našla pod oštrim kritikama zbog svojih metoda i postupanja prema imigrantima, ali i prema američkim građanima koji joj se protive.
Naslovnica je objavljena nakon drugog ubistva u Mineapolisu u kojem su, kako se izveštava, učestvovali agenti ICE-a. Na naslovnici se vidi naoružani agent ICE-a kako vuče mrtvog čoveka prema gomili ubijenih, a tragovi krvi i leševi formiraju prizor koji podseća na američku zastavu.
U Mineapolisu su u razmaku od nekoliko nedelja ubijene najmanje dve osobe u incidentima koji su uključivali agente ICE-a. Prvo je početkom januara ubijena 37-godišnja Rene Gud, američka državljanka, tokom imigracione operacije, što je izazvalo brojne proteste i negodovanje javnosti.
Pre nekoliko dana, agenti ICE-a ubili su i Aleksa Pretija, lokalnog medicinskog tehničara u Mineapolisu, što je dodatno podstaklo proteste i snažne političke reakcije, kako u Minesoti tako i šire u SAD-u.
Nakon Pretijevog ubistva, američki predsednik Donald Tramp promenio je ton javnih istupa, poručivši da ne želi dalje smrti na ulicama, dok se rasprava o ulozi ICE-a i upotrebi sile sve više zaoštrava i postaje jedno od ključnih političkih pitanja u zemlji.
Šarli Ebdo je francuski satirični nedeljnik poznat po provokativnim karikaturama i oštroj kritici religije, politike i ekstremizma. List se dosledno poziva na tradiciju radikalnog sekularizma i slobode govora u Francuskoj, što ga je godinama činilo metom pretnji i sudskih sporova, uključujući i islamistički teroristički napad 2015. godine u kojem je ubijeno 12 ljudi.
