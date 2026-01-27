Slušaj vest

Lusi (53), Ris Tomas (45) i njihova porodica žive u zaista jedinstvenoj kući u Piterston Ventlugu, u Velsu, staroj crkvi koju su pretvorili u kuću iz snova nakon nekoliko iznenađenja usput. Ipak, ono što je usledilo kao najšokantniji momentar jeste činjenica da su im prilikom kupovine rekli da je moguće da će ispod crkve naći posmrtne ostatke. Ono što je otkriveno na kraju zgrozilo je svet!

Par je kupio crkvu staru 900 godina na aukciji za 405.000 funti 2021. godine nakon što su se "zaljubili u zgradu i njene šarme", uprkos tome što joj je bila potrebna potpuna transformacija. Ali kako to biva sa rekonstrukcijom, usledila su iznenađenja.

Naime, prvi šok bio je kada su videli crkvu Svetog Petra, koja je na listi zaštićenih spomenika prve kategorije, i saznali da nije preuređena. Drugi šok je usledio kad su čuli procene, koje su govorile da se ispod poda nalazi pet ili šest skeleta, dok je stvarnost bila daleko šokantnija.

Upozoreni su na tela, jer je praksa bila da se ugledni i bogati ljudi sahranjuju unutar crkava. Ali umesto nekoliko ostataka, iskopali su "telo za telom", što je na kraju bilo ukupno 83 tela!



Odlučili se na nesvakidašnji korak iz poštovanja

Par je odlučio da iz poštovanja ostavi skelete i da ih pokrije grejanjem i podom

- Morali smo da imamo arheologa kada smo počeli da kopamo pod. Rekli su mi: 'Pošto kopamo 40 centimetara duboko, neizbežno ćemo negde pronaći telo, jer su u prošlosti uticajni, verski ili bogati ljudi u zajednici često bili sahranjeni u podovima crkve'. Nismo to znali, pa smo bili malo zabrinuti – ali rekli su da ćemo pronaći samo oko pet ili šest tela, kada su počeli da kopaju, postalo je očigledno da ima mnogo više nego što smo prvobitno zamišljali - rekla je Lusi i dodala:

- Prvih nekoliko je bilo neprijatno, ali smo se postepeno navikavali na proces. Ljudi su sahranjeni zajedno – muževi i žene, roditelji sa decom, pa smo odlučili da ih ostavimo na njihovim poslednjim počivalištima i nastavimo gradnju oko njih.

Četiri godine napornog rada

Lusi i Ris, 45, proveli su četiri godine preuređivajući crkvu, koja je osnovana 1142. godine u Piterstoun Ventlugu između Kardifa i Njuporta. Majka petoro dece rekla je da su bili "iznenađeni" kada su otkrili da je to još uvek crkva i da nisu obavljeni nikakvi radovi jer su "mislili da gledaju kuću sa pet spavaćih soba".

Dok su čekali da se odobri papirologija, mogli su samo da "postepeno unapređuju" imanje tokom prvih 18 meseci.

- Bio je to pomalo izazovan posao – učili smo usput. Proveli smo mnogo vremena guglajući i pridružujući se grupama zaštićenih zgrada - rekao je njen suprug Ris.

Zadržali su mnoge originalne karakteristike poput gravura na kamenom podu starom 100 godina koje je par sam uklonio pre nego što ga je kamenorezac postavio napolju kao terasu.

Zbog izazovnog zadatka izrade mezaninskog okvira od fliča, angažovani su građevinari da obave posao, a zahvaljujući unutrašnjem okviru, zidovi crkve mogli su da ostanu netaknuti.

Takođe su zadržali crkveni toranj i zvona nakon malo nege konopaca kako bi mogli da zvone osam zvona.

Crkva ima moderne udobnosti i luksuz poput dvostrukog zastakljivanja prozora, podnog grejanja, stola za bilijar, šanka i đakuzija.