Uznemirujući snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju brutalno kažnjavanje ruskih vojnika koje su komandanti bliski Kremlju optužili za neposlušnost i pokušaj dezerterstva, piše Dejli mejl.

Jedan video prikazuje vojnika zalepljenog naglavačke za drvo na hladnoći blizu linije fronta. Drugi vojnik, takođe vezan za drvo, primoran je da jede sneg po naređenju pretpostavljenog oficira.

Obojica su gotovo goli, nose samo donji veš, pošto su im oduzete zimske uniforme.

Komandant, koji se čuje na snimku, viče da su vojnici pokušali da napuste svoje položaje i odbili da poslušaju naređenja. Dok gura sneg u usta jednog od njih, viče: „Jedi, prokleti gad.“

Jedan od vojnika, vidljivo prestravljen i u šoku, ponavlja kroz suze: „Izvinite, molim vas“, ali komandant nastavlja da ih ponižava i vređa, ismevajući ih zbog njihove muževnosti i nazivajući ih „j... kretenima“.

Snimak je izazvao negodovanje, a ukrajinski i nezavisni kanali su izvestile da su to nove metode mučenja koje se koriste za kažnjavanje ruskih vojnika koji odbijaju da učestvuju u napadima.

Telegram kanal War Archive je naveo da komandanti na terenu pribegavaju sve surovijim metodama kako bi održali disciplinu, dok kanal Nevzorov tvrdi da ruski generali nastavljaju da „teraju vojnike napred po svaku cenu“, zbog čega lokalni komandanti izmišljaju nove kazne.

Ovi snimci nisu prvi koji prikazuju mučenje i brutalno kažnjavanje i ponižavanje sopstvenih vojnika zbog neposlušnosti ili pokušaja povlačenja iz ruskih redova. Slične scene zlostavljanja i ponižavanja su i ranije zabeležene, ali ovaj nivo otvorene okrutnosti, sadizma i javnog ponižavanja nikada ranije nije viđen.

Činjenica da vojnici bivaju zlostavljani gotovo goli na temperaturama znatno ispod nule, u uslovima gde izlaganje hladnoći može biti fatalno, dodatno pojačava užas celoj sceni. Zato mnogi smatraju ove snimke najšokantnijim od početka rata.

