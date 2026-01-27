PUCNJAVA U AMERICI: Jedna osoba prevezena u bolnicu u kritičnom stanju, ponovo učestvovala Granična patrola
Jedna osoba, čiji identitet nije objavljen, upucana je u južnom okrugu Pima oko 7:30 časova, navodi se u saopštenju Vatrogasne službe Santa Rita, prenosi NBC News.
Jedna osoba je upucana i nalazi se u kritičnom stanju u utorak u pucnjavi u kojoj je učestvovala Granična patrola blizu granice SAD i Meksika, saopštile su vlasti u Arizoni.
Vatrogasna služba je saopštila da je osobu prevezla u kritičnom stanju.
Okolnosti koje su dovele do incidenta nisu odmah bile jasne. Nema informacija da li je neko od pripadnika policije povređen u incidentu.
Ministarstvo za unutrašnju bezbednost nije odmah odgovorilo na zahtev za komentar.
Ekipe iz vatrogasnog okruga Santa Rita i Američke medicinske službe pružile su medicinsku pomoć povređenoj osobi na licu mesta, navodi se u saopštenju za javnost.
- Pacijent je prebačen lokalnim medicinskim helikopterom radi brzog transporta do regionalnog traumatološkog centra - saopštila je vatrogasna služba i istakla da je "incident i dalje pod aktivnom istragom".
Ova pucnjava se dogodila samo tri dana pošto je Granična patrola smrtno ranila Aleksa Pretija u Mineapolisu i nekoliko nedelja nakon što je službenik Službe za imigraciju i carinu pucao i ubio Rene Gud.
