Okolnosti koje su dovele do incidenta nisu odmah bile jasne

Jedna osoba, čiji identitet nije objavljen, upucana je u južnom okrugu Pima oko 7:30 časova, navodi se u saopštenju Vatrogasne službe Santa Rita, prenosi NBC News.

Jedna osoba je upucana i nalazi se u kritičnom stanju u utorak u pucnjavi u kojoj je učestvovala Granična patrola blizu granice SAD i Meksika, saopštile su vlasti u Arizoni.

Vatrogasna služba je saopštila da je osobu prevezla u kritičnom stanju.

Okolnosti koje su dovele do incidenta nisu odmah bile jasne. Nema informacija da li je neko od pripadnika policije povređen u incidentu.

Ministarstvo za unutrašnju bezbednost nije odmah odgovorilo na zahtev za komentar.

Ekipe iz vatrogasnog okruga Santa Rita i Američke medicinske službe pružile su medicinsku pomoć povređenoj osobi na licu mesta, navodi se u saopštenju za javnost.

- Pacijent je prebačen lokalnim medicinskim helikopterom radi brzog transporta do regionalnog traumatološkog centra - saopštila je vatrogasna služba i istakla da je "incident i dalje pod aktivnom istragom".