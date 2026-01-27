Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da se Amerikanac Aleks Preti kojeg su tokom vikenda smrtno ranili pripadnici Službe za imigraciju i carine (ICE) "nije ponašao kao ubica" pre nego što su agenti pucali na njega.

''Imajući to u vidu, ne smete nositi oružje. Ne smete hodati sa oružjem. To je bio veoma nesrećan slučaj'', rekao je Tramp, javlja NBC News.

Prethodno je Trampov savetnik za unutrašnju bezbednost na svom nalogu na mreži X opisao Pretija kao ''onog što bi voleo da je ubica''.

Agenti ICE u Mineapolisu ubili su tokom vikenda američkog državljanina Aleksa Pretija, što je drugi smrtonosni incident u koji su u manje od tri sedmice uključeni agenti službe za imigraciju, što je dodatno pojačalo tenzije u gradu u kojem se već nedeljama održavaju protesti.

Najnovija pucnjava dogodila se dan nakon što su desetine hiljada ljudi marširale kroz centar Mineapolisa protestujući zbog prisustva agenata ICE-a u gradu.

Kurir.rs/Agencije

