Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski spreman je da se lično sastane sa šefom Kremlja Vladimirom Putinom kako bi rešili dva ključna pitanja, teritoriju i kontrolu nad Zaporoškom nuklearnom elektranom u okviru mirovnih pregovora, izjavio je ministar spoljnih poslova Andrij Sibiga u intervjuu za Evropsku pravdu.

Izvestio je da dva najosetljivija pitanja u mirovnom procesu ostaju nerešena: teritorije i buduća kontrola nad nuklearnom elektranom Zaporožje.

- Predsednik je spreman da se sastane sa Putinom i razgovara o ovim pitanjima konkretno kako bi ih rešio - rekao je Sibiga.

Istovremeno, dodao je da ne vidi potrebu za svojim sastankom sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejom Lavrovom.

- Ne bi trebalo da stvaramo paralelne koloseke. Formirani su pregovarački timovi, uključujući predstavnike Ministarstva spoljnih poslova. Stvaranje dodatnih koloseka nije ni relevantno niti neophodno - rekao je ministar.

Prema njegovim rečima, pregovori su obuhvatali suštinske diskusije o parametrima prekida vatre i proceduri za praćenje ili verifikaciju primirja.

U septembru 2022. godine, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski doneo je odluku Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu kojom se zabranjuju pregovori sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

"Veoma smo blizu sastanka"

Trilateralni razgovori u Abu Dabiju otvorili su put sastanku ruskog i ukrajinskog predsednika, Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog, u veoma bliskoj budućnosti, preneo je u subotu američki portal Aksios, pozivajući se na izjavu američkog zvaničnika.

- Sastanak u Abu Dabiju bio je ključni korak ka prelasku u sledeću fazu pregovora. Veoma smo blizu sastanka između Putina i Zelenskog - naveo je tada zvaničnik.

On je naveo da se očekuje da će se sledeća runda razgovora održati u nedelju, 1. februara.