Slušaj vest

Turska planira da uspostavi tampon zonu na iranskoj strani granice u slučaju najgoreg scenarija, odnosno kolapsa vlade u Teheranu, saznaje Middle East Eye (MEE).

Visoki zvaničnici turskog Ministarstva spoljnih poslova u četvrtak su na zatvorenom sastanku u parlamentu obavestili poslanike da Ankara priprema više mogućih scenarija u vezi sa Iranom, prema izjavama dvojice učesnika sastanka koji su razgovarali sa MEE.

Jedan od učesnika sastanka rekao je da su turski zvaničnici koristili izraz "tampon zona" kako bi opisali nameru Ankare da učini sve što je moguće kako bi sprečili novi talas izbeglica da uđe u zemlju.

Međutim, drugi učesnik je naveo da zvaničnici nisu eksplicitno koristili izraz "tampon zona", iako su izrazili spremnost da preduzmu mere izvan uobičajenih procedura.

"U suštini, rekli su da veruju da se sve moguće mere na iranskoj strani granice treba preduzeti kako bi oni koji bi eventualno došli u slučaju migracije tamo i ostali", rekao je drugi izvor.

Foto: UGC/VALIDATED UGC

Tursko Ministarstvo odbrane je ranije ovog meseca saopštilo da je Ankara ojačala bezbednost duž svoje granice sa Iranom dugu 560 km, kroz tehnološki unapređeni fizički sistem barijera.

Mere uključuju 203 elektro-optičke kule, 43 kule sa liftom, modularni betonski zid dug 380 km i 553 km odbrambenih kanala.

Ministarstvo je dodalo da su pogranična područja pod stalnim nadzorom izviđačkih i nadzornih sistema, uključujući dronove i avione.

Jedan turski medijski izveštaj naveo je da su tokom istog sastanka turski zvaničnici rekli poslanicima da je oko 4.000 Iranaca ubijeno, a 20.000 ranjeno tokom krvavih protesta protiv vlade ranije ovog meseca.

Protesti su pokrenuti zbog brze inflacije i naglog pada vrednosti iranske valute i brzo su se proširili širom zemlje. Iako je bilo incidenata nasilja od strane nekih demonstranata, nekoliko istraga i snimaka ukazuje da je Teheran koristio nesrazmernu silu kako bi ugušio demonstracije. Takođe je uvedena blokada interneta.