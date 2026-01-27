Slušaj vest

Ruski dronovi napali su danas voz u Harkovskoj oblasti, a u napadu su poginule najmanje četiri osobe, izjavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Zelenski je u objavi na Telegramu rekao da su u napadu povređene dve osobe, a da spasioci tragaju za još četiri osobe, prenosi Ukrinform.

"Danas je Rusija napala putnički voz u Harkovskoj oblasti udarnim dronovima. U bilo kojoj zemlji, napad dronom na civilni voz bi se posmatrao na isti način - isključivo kao terorizam. Ne bi bilo sumnje u njegovu kvalifikaciju u Evropi, Americi, arapskom svetu, Kini ili bilo gde drugde. Ne postoji i ne može biti nikakvog vojnog cilja uništavanjem civila u vagonu voza", kazao je Zelenski.

Foto: HOGP/Ukrainian Emergency Service

On je dodao da je u vozu u trenutku napada bilo više od 200 ljudi, a da je u vagonu koji je pogodio jedan od ruskih dronova bilo 18 putnika. Zelenski je naglasio da Rusija mora biti pozvana na odgovornost za ono što radi, što po njegovim rečima znači odgovornost ne samo za udare na ukrajinski narod, već i za "samu mogućnost nanošenja takvih udara".

"Rusi su značajno povećali mogućnosti za ubijanje, mogućnosti za terorisanje. Oni ulažu u napredak terora. A naš posao, i to je ono što bi trebalo da ujedini sve normalne ljude na svetu, jeste da obezbedimo napredak u zaštiti života. To je moguće zahvaljujući pritisku na Rusiju. To je moguće zahvaljujući kažnjavanju Rusije za ono što radi. To je moguće zahvaljujući podršci Ukrajini. Hvala svima koji ne ćute kada vide šta ruski teroristi rade", naglasio je Zelenski.