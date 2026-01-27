Slušaj vest

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute našao se na meti kritika pošto je izjavio da Evropska unija može „nastaviti da sanja“ o nezavisnosti od Sjedinjenih Država u pitanjima bezbednosti i odbrane.

Njegovi komentari usledili su posle pokušaja američkog predsednika Donalda Trampa da otme Grenland od Danske, što je potez bez presedana koji je doveo skoro 80 ​​godina staru transatlantsku alijansu na ivicu kolapsa. Tenzije su ublažene sporazumom o arktičkoj bezbednosti, čije je zaključivanje posredovao Rute, piše Evronjuz.

Rute: Samo nastavi da sanjaš

„Pohvaliću predsednika Trampa kada uradi nešto dobro i ne smeta mi da objavi naše privatne poruke“, rekao je Rute poslanicima Evropskog parlamenta u ponedeljak popodne, misleći na Trampovo objavljivanje njihovih privatnih komunikacija .

„Ako neko ovde, ponavljam, misli da Evropska unija, ili Evropa u celini, može da se brani bez SAD, samo neka nastavi da sanja. Ne može. Mi ne možemo. Potrebni smo jedni drugima“.

Rute je tvrdio da bi evropske nacije morale da potroše 10% svog BDP-a, umesto ciljanih 5%, kako bi nadoknadili gubitak podrške Vašingtona. „Morali biste da izgradite sopstvene nuklearne kapacitete. To košta milijarde i milijarde evra“, rekao je. „U takvom scenariju, izgubili biste krajnjeg garanta naše slobode, a to je američki nuklearni kišobran. Dakle, hej, srećno!“

Ruteov govor u Parlamentu brzo je privukao pažnju na društvenim mrežama, gde su korisnici masovno delili snimke, a analitičari ih analizirali.

Komisija: Cilj je postepena nezavisnost

Kao odgovor, Paula Pinjo, glavna portparolka Evropske komisije, rekla je da politički fokus treba da ostane na tome da EU postane „sve otpornija“ i „sve nezavisnija“ na „različitim frontovima“, uključujući bezbednost i odbranu.

„Možemo se pohvaliti da smo uspeli da smanjimo zavisnost od uvoza ruskih fosilnih goriva“, rekla je Pinjo danas popodne. „Takve zavisnosti su vidljive i u drugim oblastima: u odbrani, u kritičnim sirovinama. Činimo sve što je potrebno da smanjimo ovu zavisnost i izloženost“, dodala je.

Pinjo je mislio na govor koji je prošle nedelje održala predsednica Komisije Ursula fon der Lajen, u kojem je pozvala na veću „evropsku nezavisnost“ kao odgovor na rastuću geopolitičku nestabilnost i sukobe. Fon der Lajen je takođe najavila novu bezbednosnu strategiju sa posebnim fokusom na sporni arktički region.

„Zapravo povezujemo niz mera sa jednim ciljem“, nastavio je Pinjo. „Da bismo osigurali da možemo postići tu vrstu postepene nezavisnosti.“

Foto: Evan Vucci/AP

„Ne, dragi Mark. Možemo se sami braniti“

Međutim, najoštrije kritike Rutea stigle su iz Francuske, glasnog zagovornika koncepta „strateške autonomije“ i davanja prednosti evropskim proizvodima u javnim tenderima.

„Ne, dragi Mark Rute. Evropljani mogu i moraju preuzeti odgovornost za sopstvenu bezbednost. Čak se i Sjedinjene Države slažu. Ovo je evropski stub NATO-a“, rekao je francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro na svom X profilu.

Njegovu poruku ponovio je i Bendžamin Hadad, zamenik francuskog ministra za evropske poslove, koji je naglasio da je Evropa, a ne SAD, najveći donator Ukrajini. „Moramo ići mnogo dalje u odbrani. Nemamo izbora. Svet postaje sve brutalniji i nasilniji. Svedoci smo pretnji suverenitetu Danske koje dolaze od saveznika SAD“, rekao je Hadad u intervjuu za DW.

„Sada je vreme da stvar uzmemo u svoje ruke i branimo svoju bezbednost. A istina je: Evropljani nisu slabi. Imamo alate. Imamo instrumente“, dodao je.

„Neugodan trenutak“

Natali Loazo, istaknuta francuska poslanica Evropskog parlamenta koja je prisustvovala sastanku odbora na kojem je Rute govorio, bila je još direktnija.

„Bio je to sraman trenutak“, napisao je Loazo na društvenim mrežama. „Rute misli da će grubošću prema Evropljanima laskati Trampu. Ne treba nam Trampov fanatik. NATO mora da ponovo uravnoteži američke i evropske napore.“

U međuvremenu, Šarl Mišel, bivši predsednik Evropskog saveta, ismevao je šefa NATO-a zbog toga što je nazvao Trampa „tata“ tokom prošlogodišnjeg sukoba između Izraela i Irana. Tramp je kasnije koristio taj termin da bi branio sopstvene spoljnopolitičke odluke.