Istraživački avion američke svemirske agencije NASA, model WB-57F, bio je prinuđen da u utorak ujutru prinudno sleti na aerodrom Elington u Hjustonu.

Letelica je zbog mehaničkog kvara sletela bez izvučenog stajnog trapa, pri čemu je trupom strugala po pisti.

Incident se dogodio oko 11.30 časova po lokalnom vremenu. Prema navodima direktora vazduhoplovstva za aerodrome u Hjustonu Džima Ščešņijaka i portparolke NASA Betani Stivens, kvar je doveo do takozvanog "sletanja na stomak" (gear-up landing).

Snimak lokalne televizije KHOU zabeležio je trenutak kada je avion klizio po pisti 17R-35L, dok su se ispod trupa širile varnice, plamen i gust dim.

Snimci sa lica mesta prikazuju pilota kako, uz pomoć hitnih službi, napušta avion. Prema podacima servisa FlightAware, letelica je bila u vazduhu 60 minuta i poletela je u 10.19 časova.

Na lice mesta izašle su hitne službe vojnih podizvođača, a pista je zatvorena za saobraćaj do uklanjanja aviona.

"Kao i kod svakog incidenta, NASA će sprovesti temeljnu istragu o uzrocima i o svim saznanjima transparentno obaveštavati javnost", navela je Stivens u objavi na društvenoj mreži X.

Avion WB-57F je dvoseda letelica namenjena dugotrajnim istraživačkim misijama na velikim visinama i može da dostigne visinu veću od 19.000 metara. Tri takva aviona, od kojih je svaki težak oko 32,5 tone, stacionirana su na aerodromu Elington u okviru Svemirskog centra Džonson. NASA ih koristi od početka sedamdesetih godina prošlog veka za naučne misije, a opremljeni su različitim senzorima u modularnim kontejnerima ispod trupa, na nosu i krilima. Iako po izgledu podsećaju na letelice U-2 Američkog ratnog vazduhoplovstva, reč je o posebnom modelu koji je i danas ključan resurs naučne zajednice.

Svemirski centar Džonson za sada nije objavio detalje o konkretnoj misiji koju je avion obavljao u trenutku incidenta.