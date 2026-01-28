Slušaj vest

Lideri političkih stranaka u Holandiji saopštili su danas da su postigli dogovor o formiranju manjinske vlade.

Kako je saopšteno, centristička proevropska stranka D66, koja je pobedila na izborima prošlog oktobra, udružiće se sa konzervativnim hrišćanskim demokratama i desničarskom Narodnom strankom za slobodu i demokratiju (VVD), u koaliciji koja će imati samo 66 poslanika u donjem domu parlamenta, koji ima ukupno 150 poslaničkih mesta, prenosi Rojters.

Koaliciji takođe nedostaje većina u gornjem domu Senata, koji može da blokira zakone usvojene u donjem domu, i moraće da traži podršku za svoju politiku među opozicionim strankama.

Vladu će predvoditi lider D66 Rob Jeten (38), koji će postati najmlađi i prvi otvoreno gej premijerr u holandskoj istoriji.

Zvanična prezentacija sporazuma najavljena je za tri dana, a očekuje se da će vlada zvanično biti formirana u roku od mesec dana, nakon što prethodno organi stranaka koje su uključene u manjinsku vladu potvrde sporazum.