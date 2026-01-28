Slušaj vest

Pripadnici federalne Službe za imigraciju i carine (ICE) prikupljali su informacije, između ostalih građana, i o upucanom Aleksu Pretiju pre smrtonosnog incidenta u kojem je poginuo 24. januara u Mineapolisu, saopštili su danas neimenovani izvori za CNN.

Izvori su za američku televizijsku mrežu rekli da je Preti oko nedelju dana pre smrti zadobio lom rebara kada ga je grupa federalnih policajaca oborila dok je protestovao zbog njihovog pokušaja da pritvore druge osobe.

Raniji incident je počeo kada je zaustavio automobil nakon što je video kako agenti za imigraciju i carinu pešice jure porodicu, za koju su sumnjali da su imigranti, kada je počeo da viče i zviždi zviždaljkom, rekao je izvor koji je tražio da ostane anoniman iz straha od odmazde.

Screenshot 2026-01-25 170035.png
Foto: Printskrin

Aleks Preti je kasnije rekao izvoru da ga je pet agenata ICE oborilo, a da jedan se naslonio na njegova leđa, kada mu je polomljeno rebro.

Izvor je kazao da su agenti Pretija brzo pustili na licu mesta, kao i da mu je on rekao da je "tog dana mislio da će umreti".

Pretiju su kasnije dati lekovi koji su u skladu sa lečenjem slomljenog rebra, prema zapisima koje je pregledao CNN.

U dopisu koji je početkom januara prosleđen agentima privremeno raspoređenim u Mineapolis, od njih se tražilo da "snime sve slike, registarske tablice, identifikacije i opšte informacije o hotelima, agitatorima, demonstrantima", prema prepisci koju je pregledao CNN.

Agenti ICE su pucali na Aleksa Pretija 24. januara u Mineapolisu, prema rečima zvaničnika, zato što se on ka njima uputio sa pištoljem, dok su mediji preneli da je on u tom trenutku držao telefon u rukama.

Kurir.rs/Agencije

