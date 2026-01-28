"LINKOLN" JE UPRAVO POSTAO DUH, TO ZNAČI DA SE IRANU CRNO PIŠE! Niko ne zna gde je sada nosač aviona, REKORDNA CENA ZLATA ukazuje da uskoro kreće TRAMPOV NAPAD
Američki nosač aviona "USS Abraham Linkoln", koji je s udarnom grupom bojnih brodova i podmornicom koji ga prate prebačen iz Pacifika u Indijski okean u zonu odgovornosti Centralne komande (CENTCOM) vojske SAD zadužene za Bliski istok, prešao je na modalitet "Duh" (Ghost Mode) što znači da se sprema za napad na Iran.
Korijere dela sera navodi da modalitet "Duh" u terminologiji vojne tehnike označava gašenje svih elektronskih uređaja koji bi mogli da otkriju lokaciju i čini "nevidljivom" armadu na čelu sa nosačem aviona, za koju je američki predsednik Donald Tramp ranije najavio da plovi prema Iranu.
Italijanski list objašnjava da se modalitet "Duh" obično aktivira kada se priprema napad, koji bi mogao da usledi nakon višestrukih pretnji Trampa upućenih vrhovnom iranskom vođi ajatolahu Aliju Hamneiju i vlastima u Teheranu zbog krvavog gušenja antivladinih protesta, sa kojih su se ove nedelje pojavili novi snimci.
S druge strane, ovo bi mogla da bude i Trampova demonstracija sile Iranu i zastrašivanjem prisili Teheran da sam izvrši unutrašnje promene.
Tramp nije zagovornik promena režima, imajući u vidu više nego loša iskustva njegovih prethodnika Džordža Buša mlađeg s Irakom i Baraka Obame sa Libijom i umesto toga više želi da uslovi vlade koje mu ne odgovaraju da menjaju politiku, što je delimično izveo u slučaju Venecuele gde je uhapsio predsednika Nikolasa Madura, ali i dozvolio njegovoj zamenici Delsi Rodrigez da privremeno preuzme upravljanje zemljom.
U svakom slučaju, sve u vezi sa dešavanjima oko Trampove armade na Bliskom istoku ukazuje da je iransko pitanje još uvek daleko od toga da je rešeno, a to izaziva i veliku pažnju finansijskih tržišta.
Primetno je da investitori na globalnom nivou skoro nikakvu pažnju nisu posvetili protestima u Mineapolisu gde su agenti američke Službe za imigraciju i carinu (ICE) proteklog vikenda ubili antivladinog demonstranta Aleksa Pretija, već su usredsređeni na novu krizu između SAD i Irana.
To je uticalo na i da cena zlata po prvi put probije istorijsku granicu od 5.000 dolara.
Finansijska tržišta očigledno procenjuju realnom mogućnost novog sukoba dve zemlje, nakon američkih napada na iransku nuklearnu infrastrukturu prošlog juna tokom 12-dnevnog rata Teherana s Izraelom.
