Slušaj vest

Američki nosač aviona "USS Abraham Linkoln", koji je s udarnom grupom bojnih brodova i podmornicom koji ga prate prebačen iz Pacifika u Indijski okean u zonu odgovornosti Centralne komande (CENTCOM) vojske SAD zadužene za Bliski istok, prešao je na modalitet "Duh" (Ghost Mode) što znači da se sprema za napad na Iran.

Korijere dela sera navodi da modalitet "Duh" u terminologiji vojne tehnike označava gašenje svih elektronskih uređaja koji bi mogli da otkriju lokaciju i čini "nevidljivom" armadu na čelu sa nosačem aviona, za koju je američki predsednik Donald Tramp ranije najavio da plovi prema Iranu.

Italijanski list objašnjava da se modalitet "Duh" obično aktivira kada se priprema napad, koji bi mogao da usledi nakon višestrukih pretnji Trampa upućenih vrhovnom iranskom vođi ajatolahu Aliju Hamneiju i vlastima u Teheranu zbog krvavog gušenja antivladinih protesta, sa kojih su se ove nedelje pojavili novi snimci.

S druge strane, ovo bi mogla da bude i Trampova demonstracija sile Iranu i zastrašivanjem prisili Teheran da sam izvrši unutrašnje promene.

Američki nosač aviona "USS Abraham Linkoln" Foto: EPA / Cati Cladera, AP / US Navy

Tramp nije zagovornik promena režima, imajući u vidu više nego loša iskustva njegovih prethodnika Džordža Buša mlađeg s Irakom i Baraka Obame sa Libijom i umesto toga više želi da uslovi vlade koje mu ne odgovaraju da menjaju politiku, što je delimično izveo u slučaju Venecuele gde je uhapsio predsednika Nikolasa Madura, ali i dozvolio njegovoj zamenici Delsi Rodrigez da privremeno preuzme upravljanje zemljom.

U svakom slučaju, sve u vezi sa dešavanjima oko Trampove armade na Bliskom istoku ukazuje da je iransko pitanje još uvek daleko od toga da je rešeno, a to izaziva i veliku pažnju finansijskih tržišta.

Iranska hipersonična raketa Fatah-1 Foto: SEPAH NEWS HANDOUT/SEPAH NEWS

Primetno je da investitori na globalnom nivou skoro nikakvu pažnju nisu posvetili protestima u Mineapolisu gde su agenti američke Službe za imigraciju i carinu (ICE) proteklog vikenda ubili antivladinog demonstranta Aleksa Pretija, već su usredsređeni na novu krizu između SAD i Irana.

Iransko oružje Foto: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH, AP/Vahid Salemi

To je uticalo na i da cena zlata po prvi put probije istorijsku granicu od 5.000 dolara.

Donald Tramp Nikolas Maduro  Foto: TruthSocial/RealDonaldTrump

Finansijska tržišta očigledno procenjuju realnom mogućnost novog sukoba dve zemlje, nakon američkih napada na iransku nuklearnu infrastrukturu prošlog juna tokom 12-dnevnog rata Teherana s Izraelom.

(Kurir.rs/Il Corriere della Sera/Preveo i priredio: N. V.)

Ne propustitePlanetaPORUKA AMERIČKOM NOSAČU "USS LINKOLNU" OD IRANSKE REVOLUCIONARNE GARDE: Pogledajte sa kakvom silom raspolažemo! (VIDEO)
Screenshot 2026-01-27 185253.png
PlanetaLEŠEVI NA GOMILI, SNAJPERISTI NA KROVU I LJUDI U CRNOM Pojavili se novi snimci gušenja protesta u Iranu nakon što je zemlja nedeljama bila bez interneta (VIDEO)
iran.png
Planeta"LINKOLN" SAMO DA SE PARKIRA I KREĆE TRAMPOV NAPAD NA IRAN! Ajatolah navodno u bunkeru, stručnjak upozorava SAD: Ako krene roj dronova, nosaču aviona NEMA SPASA
iran.jpg
PlanetaŠTA SU RADILI MUDŽAHEDINI IZ ALBANIJE U POBUNI U IRANU? Bombama načeli šahov režim, pa se okrenuli protiv AJATOLAHA, pobegli kod SADAMA i završili kod RAME!
Teheran
Planeta"AKO ME UBIJU, BIĆE ZBRISANI SA LICA ZEMLJE, IZDAO SAM NAREĐENJE!" Tramp pred Davos dao intervju, otkrio da se sve promenilo "BIO SAM PLEN, SADA SAM LOVAC"
Donad Tramp