ARMADA KOJU JE NAJAVIO AMERIČKI PREDSEDNIK ISKLJUČILA ELEKTRONSKE UREĐAJE KOJI OMOGUĆUJU NJENO PRAĆENJE

Američki nosač aviona "USS Abraham Linkoln", koji je s udarnom grupom bojnih brodova i podmornicom koji ga prate prebačen iz Pacifika u Indijski okean u zonu odgovornosti Centralne komande (CENTCOM) vojske SAD zadužene za Bliski istok, prešao je na modalitet "Duh" (Ghost Mode) što znači da se sprema za napad na Iran.

Korijere dela sera navodi da modalitet "Duh" u terminologiji vojne tehnike označava gašenje svih elektronskih uređaja koji bi mogli da otkriju lokaciju i čini "nevidljivom" armadu na čelu sa nosačem aviona, za koju je američki predsednik Donald Tramp ranije najavio da plovi prema Iranu.

S druge strane, ovo bi mogla da bude i Trampova demonstracija sile Iranu i zastrašivanjem prisili Teheran da sam izvrši unutrašnje promene.

U svakom slučaju, sve u vezi sa dešavanjima oko Trampove armade na Bliskom istoku ukazuje da je iransko pitanje još uvek daleko od toga da je rešeno, a to izaziva i veliku pažnju finansijskih tržišta.

Primetno je da investitori na globalnom nivou skoro nikakvu pažnju nisu posvetili protestima u Mineapolisu gde su agenti američke Službe za imigraciju i carinu (ICE) proteklog vikenda ubili antivladinog demonstranta Aleksa Pretija, već su usredsređeni na novu krizu između SAD i Irana.

To je uticalo na i da cena zlata po prvi put probije istorijsku granicu od 5.000 dolara.

