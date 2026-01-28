Slušaj vest

Pripremila: Bai Ju

Kineski premijer Li Ćijang je u utorak naglasio važnost poboljšanja ponašanja zvaničnika, osiguravanja dobre vere i borbe protiv korupcije u radu vlade, pružajući snažnu garanciju za postizanje ciljeva 15.petogodišnjeg plana (2026-2030).

Li, koji je takođe član Stalnog komiteta Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine (KPK), održao je govor na sastanku Državnog saveta za čisto upravljanje.

Govoreći na sastanku, Li je pozvao na više standarde i praktičnije mere u sprovođenju potpune i stroge partijske samouprave kako bi se osiguralo sprovođenje odgovarajućih napora u svim aspektima i procesima rada vlade.

Takođe je pozvao na snažniji i energičniji pristup sprovođenju odluka i aranžmana Centralnog komiteta KPK.

Pored toga, Li je pozvao na dalji rad u borbi protiv besmislenih formalnosti i smanjenog opterećenja na službenike, kao i na povećanu kontrolu zasnovanu na reviziji i računovodstvu kako bi se osigurala sigurna i efikasna upotreba javnih sredstava i imovine.