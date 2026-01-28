Slušaj vest

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto složio se s ukrajinskim kolegom Andrijem Sibihom, koji je izjavio da Mađarska neće dozvoliti Ukrajini da uđe u Evropsku uniju.

„Činjenica da Sibiha nije naš prijatelj, da nas mrzi i da nas napada nije ništa novo, ali sada je rekao nešto sa čime se potpuno slažem: Mađarska je jedina prepreka za pristupanje Ukrajine EU, što je apsolutno tačno“, naveo je Sijarto juče na svojoj Fejsbuk stranici.

On je potvrdio da sve dok je na vlasti mađarska vlada koju predvodi Viktor Orban, „Ukrajina neće biti članica Evropske unije, jer će Ukrajinci doneti rat u EU“, prenosi Tass.

Peter Sijarto Foto: AP

Sijarto je podsetio da bi ishitreno primanje Ukrajine u EU značilo i finansiranje zemlje na račun evropskih poreskih obveznika i uništavanje ekonomije EU.

„Naši poljoprivrednici bi bankrotirali zbog lošeg kvaliteta žita, a ukrajinska mafija bi nas koristila kao tranzitnu tačku. Dok smo mi na vlasti, ništa slično se neće desiti“, poručio je Sijarto.

Prema njegovim rečima, zbog toga se Ukrajina meša u predstojeće mađarske parlamentarne izbore i zainteresovana je za pobedu opozicione stranke Tisa.

Na izborima 12. aprila će se u suštini odgovoriti na pitanje: „Mir ili rat, Mađarska ili Ukrajina“, naveo je Sijarto.