Slušaj vest

Tom Homan, glavni saradnik američkog predsednika Donalda Trampa za pitanja granica, stigao je danas u američku saveznu državu Minesotu gde se traži sprovođenje nepristrane istrage posle ubistava dvoje demonstranata od strane agenata Službe za imigraciju i carine (ICE).

Kako je saopšteno iz kancelarije guvernera Minesote Tima Volca Homan se sa njim danas sastao, kada mu je Volc preneo proritete zvaničnika te države, prenosi BBC.

"Guverner Volc sastao se sa Tomom Homanom jutros i ponovio prioritete Minesote - nepristrasne istrage u pucnjavu u Mineapolisu koja uključuje savezne agente, brzo i znatno smanjenje broja saveznih snaga u Minesoti, i okončanje kampanje odmazde prema Minesoti", rekao je portparoli iz Volcove kancelarije.

Kako je rečeno, guverner Volc i Homan dogovorili su se da je potrebno nastaviti dijalog i da će nastaviti da rade ka ovim ciljevima, oko kojih se i predsednik Tramp takođe juče složio u telefonskom razgovoru sa guvernerom Volcom.

Tom Homan Foto: Shutterstock

Guverner je zadužio Odeljenje za javnu bezbednost te države da bude glavna veza sa Homanom da se osigura da se ti ciljevi ostvare, rekao je portparol.

U Mineapolisu u saveznoj državi Minesoti i drugim američkim gradovima nastavljeni su protesti zbog postupaka agenata Službe za imigracije i carine (ICE) koji su proteklog vikenda ubili 37-godišnjeg Aleksa Pretija.

To je drugo ubistvo u manje od mesec dana u Mineapolisu u koje su umešani ICE agenti, kojima je administracija predsednika Tampa dala zadatak da se izbore sa ilegalnim imigrantima.

1/5 Vidi galeriju Građani Mineapolisa oplakuju ubijenog civila Aleksa Džefrija Pretija Foto: SCOTT OLSON / Getty images / Profimedia, Octavio JONES / AFP / Profimedia

Tramp je juče telefonom razgovarao sa guvernerom Volcom iz redova demokrata sa kojim je ranije imao oštre razmene, ali ovog puta je rekao da su imali dobar razgovor. Volc se složio i u odvojenom saopštenju da su imali konstruktivan razgovor.

Volc je rekao da je ukazao na potrebu sprovođenja "nepristrasnih istraga o pucnjavi u Mineapolisu u koje su bili uključeni savezni agenti", kao i na potrebu da se smanji broj saveznih agenata u državi Minesoti.

Volc je rekao da se Tramp složio da razgovara sa svojim ministarstvom za domaću bezbednost, kako bi policiji Minesote bilo dozvoljeno da učestvuje u istragama o pucnjavi, kao i da se složio da razmotri smanjenje broja saveznih agenata u Minesoti, i da radi sa tom državom na više koordinisan način.

1/6 Vidi galeriju Mineapolis ubistvo Foto: Brandon Bell / Getty images / Profimedia, Stephen Maturen / Getty images / Profimedia

Tramp je danas u obraćanju novinarima u Beloj kući pred odlazak u Ajovu rekao da događaji u Minesoti predstavljaju "vrlo tužnu situaciju".

Kada je upitan da li je bilo opravdano ubistvo Aleksa Pretija rukama agenta granične patrole Tramp je rekao da je istraga u toku i da on hoće da ta istraga bude "poštena".

Kada su ga pitali da li će biti smenjena Kristi Noem, ministarka domaće bezbednosti, ministarstva pod kojim je ICE, Tramp je odgovorio "ne". Rekao je da ima u nju poverenja i da veruje da ona radi "vrlo dobar posao".

1/10 Vidi galeriju Protesti u Mineapolisu protiv Trampa i ICE-a Foto: JOHN G. MABANGLO/EPA, OLGA FEDOROVA/EPA, Angelina Katsanis/FR172095 AP

Neke demokrate u Kongresu traže njenu smenu zbog postupanja agenata ICE u Minesoti i načina na koji je ona pravdala njihovo delovanje Tramp je rekao da je njegov stručnjak za granice Tom Homan sada u Mineapolisu i da se njegovi razgovori sa guvernerom Minesote Timom Volcom i gradonačelnikom Mineapolisa Džejkobom Frejom "odvijaju dobro".

Sa dolaskom Homana, koji odgovara direktno predsedniku Trampu, šef granične patrole Gregori Bovino i neki od njegovih agenata danas će napustiti Mineapolis, gde su se dogodila ubistva.

1/8 Vidi galeriju Pucnjava u Mineapolisu, agent ICE pucao u imigranta iz Venecuele Foto: Mostafa Bassim / AFP / Profimedia, Abbie Parr/AP

To je usledilo posle velikih kritika zbog toga kako su vodeći zvaničnici, Bovino i ministarka za domaću bezbednost Kristi Noem odgovorili na ubistvo Aleksa Pretija od strane saveznog agenta u subotu.