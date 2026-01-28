Sinoć je požar zahvatio krov hotela sa pet zvezdica u skijalištu Kurševel, pri čemu je najmanje 290 osoba evakuisano
POŽAR U ELITNOM HOTELU U FRANCUSKOJ! Vatrena stihija zahvatila krov, haos u poznatom zimovalištu! (VIDEO)
Najmanje 290 ljudi evakuisano je nakon što je sinoć požar zahvatio krov hotela sa pet zvezdica u skijalištu Kurševel u regionu Savoja u Francuskoj, saopštili su vatrogasci.
Požar je izbio u toku noći i proširio se preko krova hotela "Grand Alp", pri čemu postoji rizik od širenja plamena na susedne zgrade, prenosi danas televizija BFM.
Vatrogasci i dalje pokušavaju da stave vatru pod kontrolu, dok debeli slojevi snega otežavaju pristup i pretragu.
Prefektura je opisala intervenciju kao "složenu operaciju".
Do sada nisu prijavljene žrtve.
(Kurir.rs/Telegraf.rs)
