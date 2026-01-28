Slušaj vest

Nestvarne scene zabeležene su u Njujorku, gde sante leda plutaju rekom Hadson, a pojedini delovi reke su delimično zaleđeni nakon snažne zimske oluje koja je pogodila region u utorak, 27. januara. Ekstremno niske temperature dodatno su otežale uslove širom istočne obale SAD.

Najmanje 51 osoba stradala zbog zimske oluje

Prema najnovijim podacima, zimska oluja odnela je najmanje 51 život širom istočnih delova Sjedinjenih Američkih Država. U Njujorku je deset osoba pronađeno mrtvo na otvorenom, dok je gradonačelnik Zohran Mamdani uputio apel građanima da obrate pažnju jedni na druge.

1/6 Vidi galeriju Led na reci Hadson u Njujorku Foto: Yuki Iwamura/AP

On je naveo da je do 19. januara u skloništa smešteno oko 500 ljudi, iako se procenjuje da više od 4.000 beskućnika živi na ulicama i u metrou.

Uzroci smrti povezani sa olujom variraju – od hipotermije do srčanih udara tokom čišćenja snega.

Zdravstvene službe Luizijane i Tenesija prijavile su ukupno osam smrtnih slučajeva, uključujući smrt od hipotermije u Kentakiju i smrt zatvorenika tokom uklanjanja snega, prenosi NBC.

ABC izveštava da je u Dečijoj bolnici Monro Karel Mlađi u Vanderbiltu zbrinuto 46 dece zbog izloženosti ugljen-monoksidu.

Do trovanja je došlo kada su porodice, usled nestanka struje izazvanog oborenim dalekovodima i padom drveća, pokušavale da se zagreju.

Bolnički zvaničnici upozorili su da se generatori i roštilji ne smeju koristiti u zatvorenim prostorima niti u blizini prozora i ventilacionih otvora.

U Bonamu, u Teksasu, blizu Dalasa, trojica dečaka su stradala nakon što su upali u zaleđeno jezero, dok okolnosti nesreće još nisu u potpunosti razjašnjene.

U Ostinu je jedna osoba preminula od očigledne hipotermije dok je pokušavala da pronađe zaklon na napuštenoj benzinskoj pumpi. Smrtni slučajevi od hipotermije prijavljeni su i u Kanzasu, Kentakiju, Luizijani, Misisipiju, Južnoj Karolini, Tenesiju i Mičigenu.

Novi talas arktičkog vazduha zahvatio je veći deo zemlje

Skoro 200 miliona Amerikanaca i dalje je pod nekim oblikom upozorenja na ekstremno niske temperature, koje bi mogle potrajati najmanje do 1. februara. Meteorolozi upozoravaju i na mogućnost nove snažne zimske oluje tokom vikenda.

Novi talas arktičkog vazduha zahvatio je veći deo zemlje, a Nacionalna meteorološka služba upozorava na povećan rizik od hipotermije i promrzlina.

Temperature ostaju znatno ispod proseka, a očekuje se da će oko 80 odsto stanovništva SAD iskusiti temperature ispod nule. Rekordno niske vrednosti, uključujući minus 25 stepeni u Pitsburgu, zabeležene su širom zemlje, dok snežni pokrivač visine i do 51 centimetar izaziva velike poremećaje u saobraćaju i snabdevanju električnom energijom.

Više od 500.000 domaćinstava bez struje, najveći broj otkazanih letova od pandemije koronavirusa

Više od 500.000 domaćinstava ostalo je bez struje. Avio-kompanija American Airlines saopštila je da je ovo najrazornija oluja u njenoj stogodišnjoj istoriji, uz više od 9.000 otkazanih letova.

Samo tokom jednog dana širom SAD otkazano je preko 2.000 letova, a najteže su pogođeni Dalas, Boston i Njujork. Prema podacima kompanije Cirium, u nedelju je otkazano više od 11.000 letova, što predstavlja najveći broj otkazivanja još od pandemije koronavirusa.

Nacionalna garda raspoređena je u Luizijani i Misisipiju kako bi pomogla u čišćenju snega i regulisanju saobraćaja, dok upozorenja na ekstremnu hladnoću ostaju na snazi u velikom delu zemlje.