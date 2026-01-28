Slušaj vest

U centralnom delu Bele kuće, na prolazu koji povezuje Zapadno krilo sa Rezidencijom, dopisnica PBS-a iz Vašingtona Elizabet Landers primetila je novu fotografiju izloženu na zidu.

Neposredno ispod te fotografije nalazi se još jedna – Tramp je prikazan u društvu svoje unuke. Landers je ovu neobičnu postavku zabeležila i podelila na svom nalogu na mreži X, ističući da tako nešto ranije nikada nije videla u tom delu Bele kuće.

Poreklo fotografije sa Putinom

Fotografija Trampa i Putina potiče sa sastanka održanog u avgustu prošle godine na Aljasci, koji je predstavljao prvi susret američkog predsednika i ruskog lidera od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Sedam dana nakon tog sastanka, Tramp je fotografiju pokazao novinarima u Ovalnom kabinetu, navodeći, prema pisanju američkih medija, da mu ju je poslao sam Putin. „Poslata mi je i pomislio sam da biste želeli da je vidite“, rekao je tada Tramp, ocenivši da je fotografija „prelepa“ i govoreći o međusobnom poštovanju.

On je dodao da Putinov gest vidi kao znak poštovanja, ali je naglasio da to ne znači i saglasnost po svim političkim pitanjima.

Rat u Ukrajini i optužbe protiv Putina

Podsetimo, ruski predsednik Vladimir Putin pokrenuo je sveobuhvatnu invaziju na Ukrajinu 24. februara 2022. godine, čime je započet najveći oružani sukob u Evropi od Drugog svetskog rata. Rat je iza sebe ostavio ogromne ljudske gubitke i razaranja.

Prema proceni koju je „Njujork tajms“ objavio sinoć, broj poginulih i ranjenih u Ukrajini – uključujući vojnike i civile – dostigao je oko dva miliona.

U martu 2023. godine, Međunarodni krivični sud u Hagu izdao je nalog za hapšenje Vladimira Putina i Marije Ljvove-Belove, ruske komesarke za prava deteta. Oni se terete za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, povezane sa prisilnim premeštanjem ukrajinske dece sa okupiranih teritorija u Rusiju.

Optužnica se temelji na kršenju međunarodnog humanitarnog prava i Konvencije o pravima deteta, uz navode da su hiljade dece iz istočne i južne Ukrajine nezakonito odvedene iz svojih domova i prebačene u Rusiju ili oblasti pod ruskom kontrolom.

